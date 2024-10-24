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命理網紅簡少年也有獵人卡包　秀2珍藏「宅鬥力突破天際」

記者黃翊婷／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，許多網紅陸續收到全套卡包公關品，卻因為部分網紅失言，整起事件一度被炎上。命理師簡少年表示自己也有收到獵人卡包，他在Threads上發文展現自己突破天際的宅鬥力，不僅將隱藏版的大傑用卡磚封起來，還另外分享2項珍藏寶物，三國志大戰各種版本的關公卡牌、假面騎士Geat的特殊LR卡。

簡少年收到麥當勞獵人卡牌公關品，PO文秀收藏。（圖／翻攝自Threads、IG／iletyou888）

▲簡少年收到麥當勞獵人全套卡包公關品。（圖／翻攝自Threads、IG／iletyou888）

命理師簡少年21日在IG分享自己收到獵人全套卡包公關品，他自稱是命運設計系，還向網友提問，如果大傑、西索、比司吉在平行世界裡面打起來，究竟誰會獲勝？掀起許多網友留言討論。

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簡少年22日在Threads上發文表示，看到有人對於他收到全套卡包感到很意外，「只能說一定是我的宅鬥力突破天際，因為我獵人可是從週刊連載第一話開始看的骨灰級讀者！」他不僅是漫畫狂人，也是收卡狂人，那一張張卡牌對於粉絲來說可是靈魂生命般的存在，所以這次他收到隱藏版的大傑卡牌，馬上就用卡磚封起來當成傳家寶。

簡少年收到麥當勞獵人卡牌公關品，PO文秀收藏。（圖／翻攝自Threads、IG／iletyou888）

▼▲簡少年分享自己珍藏的卡牌。

簡少年收到麥當勞獵人卡牌公關品，PO文秀收藏。（圖／翻攝自Threads、IG／iletyou888）

簡少年還大方秀出個人收藏，包含三國志大戰各種版本的關公卡牌，以及他最喜歡的假面騎士Geat，「當初在日本網站競標來的，台灣沒有機台無法抽這張，只能跨海標的特殊LR卡。」

簡少年表示，非常感謝麥當勞的公關品，對於收卡人來說真的是感動萬分，卡片做得很精緻，很適合抽來收藏，而且還是台灣版本，真的很感人。

簡少年的文章圈粉不少網友，大家紛紛留言開玩笑，「簡少年夠宅，麥當勞終於選對了一個人」、「老師你能算出酷拉皮卡跟西索哪個能活著下船嗎？」、「我也好愛獵人，只是動不動就斷更」、「簡少年老師是漫畫界的紫禁之巔啊」。

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