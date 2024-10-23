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《暴走女外科》真實上演？　蔡淑臻飛越2900km「到蒙古義診5天」

記者黃庠棻／台北報導

金鐘視后蔡淑臻擔任財團法人羅慧夫顱顏基金會年度愛心大使，日前隨著羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」義診團遠赴 2900公里外的蒙古國，一行人在曠野草原與醫院間奔波，在有限經費下完成義診並進行顱顏兒手術救治的超級任務。為期5天的國際義診行動中，蔡淑臻每日行程馬不停蹄，近距離觀察顱顏家庭心路歷程。

▲蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

2023年以《村裡來了個暴走女外科》拿得個人首座金鐘視后，蔡淑臻演技不僅獲得外界肯定，更升級為製作人，受到羅慧夫顱顏基金會邀約，二話不說馬上響應，她表示「這次的任務與台灣頂尖外科團隊一同遠赴海外援助顱顏孩子，包含醫療看診、手術開刀、拜訪個案等實際行動，覺得很榮幸也很有意義！由於時程關係，這次只參與蒙古國的義診行動，羅慧夫顱顏基金會的國際行動還包括菲律賓、越南、柬埔寨、印尼等12個國家。」

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▲蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲蔡淑臻赴蒙古國搶救顱顏兒。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

超級任務行程滿檔，蔡淑臻不僅全程融入醫療團隊，由於蒙古當地日夜溫差極大，有些拍攝行程在近傍晚進行，溫度瞬間驟降，一度冷到無法說話；行程幾乎不能休息，對於不能久站久坐的她來說，無非是一種煎熬，但依然堅持完成所有愛心大使工作，讓羅慧夫顱顏基金會工作人員感動不已。

▲蔡淑臻。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

▲蔡淑臻赴蒙古，全程融入醫療團隊。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

深受劇迷推崇與期待，被問到這次超級任務是否會作為第二季《村裡來了個暴走女外科》取材，蔡淑臻表示「請容許先賣個關子，請大家密切留意10月31日在台北松山文創園區北向製菸工廠即將舉辦《厚伊水水》羅慧夫顱顏基金會國際行動26週年展覽，現場將會分享我這趟參與的心情，還有超級感人的故事，讓我們共同守護全球顱顏天使。」

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