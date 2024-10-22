《花樣少年少女》男星涉詐欺入獄！討拍「求粉絲寫信」：我不怕炎上

記者劉宛欣／綜合報導

日本演員池田純矢現年31歲，演過日劇《花樣少年少女》、《我是大哥大》，以及木村拓哉主演電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》等。去年因參與詐騙案件被捕，10月正式被判刑，他消聲匿跡近一年後，於10月12日透過X發布手寫信，向支持他的粉絲致謝，透露自己將在約一個月後入獄，強調希望粉絲能夠寫信給他，讓他有重新開始的動力。

▲池田純矢即將入獄。（圖／翻攝自池田純矢X）

池田純矢2023年年9月涉嫌與同夥假扮警察，欺騙受害者交出提款卡，提取了150萬日圓（約31.8萬台幣）現金。池田在案發一個月後被逮捕，隨後經紀公司宣布與他解約。這個月被判刑以後，他在手寫信中表達歉意，稱自己目前生活困頓，無家可歸且沒有任何積蓄，懇求粉絲繼續支持他，並寫信到獄中鼓勵他，他表示在未來三年服刑期間重新審視人生，進行深刻反省。

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▲池田純矢發出手寫信，希望粉絲寫信鼓勵自己。（圖／翻攝自池田純矢X）

池田純矢22日再次發出手寫信，表示已經有收到粉絲的信件，部分鼓勵他振作，另外也有一些批評他太天真，勸他應該安靜度過餘生。池田對此回應道，雖然了解大眾對他的批評和指責，但他強調：「只要有一個人因為我的話感到被拯救或獲得勇氣，我就會繼續發聲，我不怕炎上。」他表示，出獄後會親自拜訪支持他的粉絲，當面感謝他們的鼓勵。

池田還提到，雖然他可能無法重返演藝圈，但他並不打算放棄，將努力尋找其他方法來重啟人生。他強調人生路途漫長，未來仍有無限可能，呼籲粉絲繼續相信他，「現在放棄還太早，我會努力證明支持我的人是對的。」