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許維恩大姊「49歲身材超狂」！解放比基尼脫了 蜜桃臀全看光激辣

記者潘慧中／綜合報導

許維恩上有兩個姊姊路兒和菲菲，下有一個相差11歲的弟弟湯姆，其中3姊妹外型亮麗，吸引一票粉絲個別追蹤粉絲專頁。大姊許路兒最近便上傳了一系列比基尼照，窈窕體態完全看不出來已經49歲了。

▲▼許路兒。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

▲許路兒海邊解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

照片中，可以看到許路兒放下一頭及胸長髮，戴上一頂大圓帽和墨鏡，身穿白色透視上衣，大方露出內搭泳衣。下半身原本穿著牛仔服飾的她，到海邊後脫了！

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▲▼許路兒。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

▲▼許路兒。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

▲▼許路兒。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

▲許路兒身材超辣！（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

許路兒除了秀出平坦小腹，纖細腰線完全沒有贅肉。目光往下看，只見她脫到剩三角泳褲，鉛筆腿在鏡頭前一覽無遺，一轉身，蜜桃臀型被看光光。

▲▼許路兒。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

▲許路兒下半身原本有穿牛仔服飾。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

事實上，許路兒曾分享就是喝大量的水和蔬菜，避免喝任何的含糖飲料，唯一會喝的飲料就是每天早上一杯黑咖啡。至於飲食方面，她喜歡吃清淡一點，盡量避免沾重口味的醬料。

▲▼許路兒是許維恩的大姊。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

許路兒也建議女孩們記得要做好保濕，「一旦肌膚喝飽了水，就不必擔心有老化和皺紋的問題」，另外，夏天做好防曬也是不容忽視的事，「皮膚經過太陽照射後會變得很乾，細小皺紋就會在此時浮現。」

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