民歌50高峰會最後一屆　施孝榮拋驚喜「讓歌迷當製作人」

記者蔡琛儀／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終場」明年2月22日將移師台中惠蓀堂舉行，今也宣布將加演晚上場次，一天唱兩場，總製作人施孝榮感性表示：「真的沒有想到能夠受到這麼多歌迷的支持，不只我，其他14位歌手也都覺得相當感謝，我們會用最佳狀態，呈現最完美的舞台，帶給觀眾難忘的回憶，請拭目以待！」

▲王瑞瑜（左）與施孝榮。（圖／寬宏提供）

距離演出還有近三個月，但歌手們早已全員進入備戰狀態，從服裝、歌單、舞台到內容編排，每個細節絲毫不敢馬虎，希望在帶歌迷重溫年少回憶的同時，藉由不同的呈現方式，能夠有耳目一新的感受。此外，這次也特別在演出前舉辦「全民製作人歌手指定曲 由你欽點」網路票選活動，讓支持民歌高峰會的所有歌迷朋友們，化身演唱會製作人。

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▲楊耀東（左）與王中平。（圖／寬宏提供）

施孝榮說道：「歌迷們想聽的歌一定很多，歌手們當然也有自己想唱的歌，因為時間有限，雖然沒辦法每首都唱到，但會盡量滿足大家！」此次演唱會北中南共舉辦六場，其中1月11日台北小巨蛋及2月22日台中惠蓀堂皆是一天連唱兩場，談及體力，施孝榮也相當自信地表示，歌手們平常都有運動的習慣，為了演唱會會再加強運動強度，更嚴格的控管飲食，相信一天唱兩場是沒問題的。

「2025民歌50高峰會 最終場」由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄，共15位民歌唱將，將在北中南共六場演出，台中加演場門票將在23日開賣，詳洽寬宏及萊爾富、OK便利超商。