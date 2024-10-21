張鈞甯愛徒參戰男團選秀　竟慘遭其他選手淘汰...認了：覺得自己很糟

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》上週六播出第四集，本集揭曉新任務為「K-POP歷史課金曲翻唱」，6首任務歌曲都有限定人數，其中張鈞甯愛徒李振浩因為選到熱門歌曲，兩次慘遭同儕「淘汰」，讓他頓時失去信心，難過地說：「對自信心打擊很大，覺得自己當下很糟糕，蠻鬱悶的。」

▲張鈞甯愛徒李振浩因選的歌太熱門，慘遭同儕淘汰兩次，讓他心情很鬱悶。（圖／天空娛樂提供）

節目一開始先延續上一集的「主題曲C位爭霸戰」，第四集中導師群特別針對選手即興表演能力新增賽制，從AB兩種風格組別中挑出八位C位候補選手進行PK，其中曾當過南韓練習生、有「小林柏宏」封號的林子宸在眾導師一面倒的認同下，不僅順利站上《SCOOL》主題曲〈Dream of You〉的C位，還搶進「夢之隊」七人組資格。

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▲林子宸成為〈Dream of You〉的C位。（圖／天空娛樂提供）

首次晉級第二次舞台的「夢之隊」七人組有林子宸、帝翁、黃薪祐、李東運，以及續留的陳麒文、誠太、張路易，其中李東運更成為張路易之後第二個在夢之隊的韓籍選手，在最後階段評選時，由於跟鄭美祥實力各有千秋，還一度讓導師們傷腦筋，最後在重視聲音表現的導師李洪基力保下進入，導師YUJU不忘提醒：「你會入選是因為歌唱實力，但還是要不斷提升舞蹈能力才行！」

▲銀赫和崔容俊為選手們上起「男團歷史課」。（圖／天空娛樂提供）

此外，本集的新任務為「K-POP歷史課金曲翻唱」，銀赫、崔容俊不僅開講座為選手們上K-POP男團歷史課，還示範傳奇男團H.O.T著名的「真空管舞」，並從K-POP講座中選了6首歌當成任務歌曲，讓選手們依照意願選擇想要挑戰的曲目，也開啟了節目的首輪淘汰賽。有趣的是，目前人氣前七名為賴耀翔、梁哲維、連兆緯、陳麒文、鄭元昕、李振浩、陳柏佑，可看出導師選的全新夢之隊七人組，與人氣票選前七名相差頗大。