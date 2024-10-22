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楊謹華奪金鐘獎後首公開露面！　獻出「第一次女女吻」給謝盈萱

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》21日謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、林廷憶共同出席媒體聯訪，搶先在影集上線前，透露這部描寫同為「女演員」與「女人」的影后們背後的精彩故事、大談彼此合作心情與拍攝現場的幕後趣事。

▲▼薛仕凌(左起)、謝盈萱、楊謹華、林廷憶出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲薛仕凌(左起)、謝盈萱、楊謹華、林廷憶出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

楊謹華21日出席影集《影后》媒體茶敘，也是她在本屆金鐘獎奪下戲劇類最佳女配角後受度露面，興奮得多次大喊「開心」，一旁的謝盈萱、林廷憶都表示當晚在電視機前死守直播，而薛仕凌當晚擔任頒獎人，在場看到她上台也相當感動。

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▲▼楊謹華出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華奪得金鐘獎後受露面，出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，楊謹華也透露雖然拿到金鐘獎，但隔天一如往常一早就去讀本，只不過當天慶功宴半夜約莫一點多回家，又被好友許瑋甯、鄭元暢叫出門慶祝，一直到凌晨5點才到家，坦言雖然有喝酒慶功，但都有維持底線，隔天10點多就起床準備。

▲▼楊謹華出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

《影后》由謝盈萱飾演的王牌製作人兼經紀人薛亞之，和楊謹華雙姝對決，上演閨蜜吵架的戲碼，相愛相殺的關係也是本次的一大看點，在預告中曾經也是一線女演員的薛亞之對周凡（楊謹華飾）的一句「妳不知道一個演員要多麼努力才可以拿到一個角色或是一個影后的光環」，道出同在圈內的兩人之間那亦敵亦友的競爭關係。

▲▼謝盈萱出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲謝盈萱出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

在劇情中，楊謹華與謝盈萱曾是最要好的朋友，最後因為一件事情決裂，但在閨蜜情濃之時，兩人甚至有一場「女女吻戲」，楊謹華透露這是自己出道32年來第一次與女性拍吻戲，坦言「完全沒有障礙，只怕自己停不下來」，這一句讓一旁的謝盈萱大呼「好撩喔」。

▲▼謝盈萱(左)、楊謹華出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲謝盈萱、楊謹華在《影后》有女女吻戲。（圖／記者李毓康攝）

此外，楊謹華在劇中跟劉冠廷也有一場親密戲，她表示自己跟對方完全不認識，但第一次見面就有親密激情戲，透露對方雖然很害羞但是個專業的演員，不過多多少少還是有感受到劉冠廷的緊張，但兩人還是順利地完成那一場「沙發激烈戲」。

▲▼薛仕凌(左)、謝盈萱出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲薛仕凌、謝盈萱在《影后》飾演一對夫妻。（圖／記者李毓康攝）

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