吳君如再度問鼎金馬影后！導演揭她「不收片酬先演出」

記者許逸群／台北報導

吳君如再度問鼎金馬影后精湛動人之作《我談的那場戀愛》，以「網戀詐騙」為題材引發話題。吳君如飾演的多金熟女醫生與張天賦飾演的詐騙集團菜鳥上演機智交鋒攻防戰，她收放自如的細膩詮釋也令人不禁噴笑又飆淚，成功締造香港票房佳績，並入圍本屆金馬獎「最佳女主角」與「最佳新導演」兩項大獎。

▲吳君如再度問鼎金馬影后。（圖／甲上娛樂提供）

由何妙祺執導、陳慶嘉和秦小珍監製的新片《我談的那場戀愛》集結吳君如、張天賦與鄧麗欣等人參演，以近年備受討論的網戀詐騙作為引子，帶出都市人寂寞的通病，深獲觀眾共鳴，在香港勇奪開片票房冠軍，上映一個月以來票房累積大破7000萬台幣，並屢獲國際影展肯定好評如潮。

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▲《我談的那場戀愛》主演吳君如。（圖／甲上娛樂提供）

《我談的那場戀愛》以愛情喜劇電影逆勢衝進2024年香港電影票房前十大。導演何妙祺和監製陳慶嘉首要歸功女主角吳君如，透露她當初不計片酬演出全力支持，「其實沒有君如幫忙，就沒有這部電影。因為我們成本十分有限，她願意先不收片酬來演出，上映後如果票房理想的話再分紅。」

新發布的前導預告中，吳君如飾演的熟女醫生透過網路交友結識帥氣法國石油工程師，殊不知自己已掉入詐騙集團的陷阱，她所說的「愛情，只要你相信，就是真的」這句台詞也概括了整個戀愛故事。