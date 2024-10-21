Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

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Ella砸2.3億內湖置產！青峰爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

【重金買豪宅】Ella砸2.3億內湖置產　男星入手億級豪宅「跟張忠謀當鄰居」

▲Ella對於內湖情有獨鍾，從別墅換至湖畔高層住宅。（翻攝自Ella臉書）

圖文／鏡週刊

黃立成從藝人轉為商業大亨，投資範圍橫跨太平洋，在台、美都有事業，且還砸6億台幣在信義區買下台北十大豪宅之一的頂樓戶，另外洛杉磯也有寬闊如莊園般的頂級別墅。有藝人靠著投資晉身億萬富豪，在本業拼命賺錢，從藝人變身國際級企業家鄰居的也大有人在。

前女團成員Ella陳嘉樺單飛後，工作不停歇，於2022年砸下2.3億台幣，買下位於北市內湖區的摩天豪宅高樓戶，被封為內湖豪宅王，坐擁湖畔美景，她在該區久居多年，之前是住在四期重劃區的透天別墅，對於當地情有獨鍾。

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【重金買豪宅】Ella砸2.3億內湖置產　男星入手億級豪宅「跟張忠謀當鄰居」

▲哈林二婚後放棄當租屋族，買下松山區新建豪宅。（翻攝自哈林臉書）

而哈林庾澄慶2020年被爆去松山區知名新建豪宅賞屋，隨後就以2.76億人購入，哈林原本在信義區以每月70萬元租下豪宅兩層樓，但因二婚又再生下兩個兒子後，覺得空間不足，乾脆砸錢買房，傳聞這棟豪宅蔡依林也有去看。

【重金買豪宅】Ella砸2.3億內湖置產　男星入手億級豪宅「跟張忠謀當鄰居」

▲吳青峰據傳買下大直第一豪宅，和張忠謀當鄰居。（翻攝自吳青峰臉書）

獨立樂團出身的蘇打綠主唱吳青峰，藉由近年狂跑對岸吸金，晉身破億豪宅主人。據傳他在今年買下大直第一豪宅，和半導體教夫張忠謀是鄰居，該棟豪宅除了是大直最高樓外，還有國際酒店式管理，但青峰本人未證實。


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