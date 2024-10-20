楊謹華槓龜7次：我破蛋了　「拿獎隔天行程曝光」整排藍勾勾祝賀

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，楊謹華出道32年8度入圍金鐘獎，終於在今年以《不良執念清除師》奪下戲劇節目女配角獎，她一聽到自己名字先是愣了好幾秒，後來就忍不住在台上暴哭。

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▲楊謹華奪得金鐘獎最佳女配角獎。（圖／記者黃克翔攝）

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楊謹華20日下午在個人的Instagram上發文，曬出多張美照之外也寫下一大篇感謝文，幽默說道「還請見諒在台上情緒有點激動，沒有好好說話，畢竟我也是第一次上台啦」不只感謝林冠慧導演，還提到了在《不良執念清除師》飾演她兒子蒲一永的曾敬驊。

▲楊謹華奪得金鐘獎最佳女配角獎。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，楊謹華還在文末特地用hashtag激動地補充了好幾個現在的心情，包含一句「我破蛋了」，還有透露自己在得獎隔天依舊跟往常一樣，在讀本的路上，強調這是入圍八次以來「第一次沒有寫得獎感言，照著感覺走」，果真不小心在台上痛哭，真性情又再一次圈了大批粉絲。

▲楊謹華出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

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此外，楊謹華終於拿下人生第一座金鐘獎，留言底下也湧入大批藍勾勾藝人好友祝賀，好友林心如寫下「在台下的我太感動了」，《不良執念清除師》兒子曾敬驊不忘宣傳她的新戲說道「一起期待影后吧」，好友鄭元暢表示「影后！看妳得獎比我自己得獎還開心」，曾在《一把青》合作的連俞涵祝賀「恭喜師娘，恭喜恭喜」，其他還有舒淇、天心、郭雪芙、曾之喬、劉品言、温昇豪、賈靜雯等，不難看出她在演藝圈中的好人緣。

▲楊謹華出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）