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許瑋甯上台狂摸肚…網猜懷孕有喜　本尊認「最大好消息」回應了！

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，《不夠善良的我們》囊括4項大獎，包含迷你劇集／電視電影女主角獎、迷你劇集／電視電影男配角獎、戲劇類節目造型設計獎以及戲劇原創歌曲獎。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-賀軍翔,許瑋甯,柯震東,蔡健雅,林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲《不夠善良的我們》舉辦慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

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許瑋甯再一次奪下迷你劇集最佳女主角寶座，第一時間就收到老公邱澤的語音訊息，露出害羞微笑說道「他一直重複說很開心」、「他心情好像比我自己得獎還要開心」，更透露平時老公私底下講話很溫柔，但這次恭喜的語音訊息聽起來有激動一些。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-許瑋甯。（圖／記者黃克翔攝）

▲《不夠善良的我們》舉辦慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

只不過，許瑋甯上台時不斷摸自己的肚子，也引起許多網友猜測「是不是懷孕了」，她在慶功宴的採訪上做出回應，坦言是禮服太緊，加上聽到自己得獎的消息有點喘不過氣，直呼「所以我必須扶著肚子」，一旁的柯震東也火速解圍「怕肚子不舒服啦」。

▲▼許瑋甯IG長文吐奪金鐘心情。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯上台狂摸肚。（圖／翻攝自IG）

對此，許瑋甯也巧妙化解懷孕傳言，笑說自己為了美美亮相，其實已經好多天沒有吃東西「所以肚子不會不舒服」，被問到「是否有好消息」，也高EQ化解「最大的好消息就是《不夠善良的我們》的劇組跟演員們，希望大家可以多看我們努力的付出」。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-賀軍翔,許瑋甯,柯震東,蔡健雅,林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲許瑋甯否認懷孕消息。（圖／記者黃克翔攝）

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