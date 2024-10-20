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2年前「揭台劇血汗」喊變革！　炎亞綸：最後大家還是向資本下跪

記者陳芊秀／綜合報導

已故攝影師黃柏雄獲得第59屆金鐘獎特別貢獻獎，而他2022年3月11日拍攝劇集《初擁》時，因劇組安全措施疏忽，不慎從25公尺高的岩石平台墜落溪谷，與收音助理王暐翔滑落溪谷不治身亡。演出該劇的炎亞綸當年站出來發聲，時隔2年再度回應。

▲▼炎亞綸再為台劇發聲。（圖／翻攝自三立電視、炎亞綸IG）

▲炎亞綸再為台劇發聲。（圖／翻攝自三立電視、炎亞綸IG）

炎亞綸當年在事故發生隔天，痛心寫下長文還原拍戲現場：「一條麻繩沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。本來歷時一年多，這樣的新聞很容易就船過水無痕，我認為這是必須持續變革的事情，勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」

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時隔兩年後，黃柏雄獲頒金鐘特別貢獻獎，影視工作者的血汗現場再度引發關注。有網友在Threads發文「永遠是關心幕後人員的炎亞綸，總會站在第一線出來發聲！」然而炎亞綸直言：「最後大家還是會向資本下跪的，這就是現在的世界。」

此外，有人翻出炎亞綸站頂樓腰間只圍一條繩索的照片稱「英勇小王子」，炎亞綸也回應「這一點都不英勇，這是個白癡」。

網友回應炎亞綸「就是要有人持續出來發聲，事情才會受到重視，才有可能改變」、「我想，總會有不跪並在努力改變的人，這樣的人更加珍貴」、「雖然不想承認，可這就是現實，但還是希望有人願意像你一樣勇敢發聲，即使有可能得罪了資方，不過人命關天，安全必須在第一位」。

而黃柏雄遺孀楊斯羽在昨晚頒獎典禮致詞時，哽咽喊話「懇請所有的資方，所有的演員跟工作人員就像你們的孩子一樣，請好好照顧這些熱血的孩子們，請你提醒他們好好做好前置作業，不要邊拍邊改，到了現場改了又改，請您督促他們，不只是科技的進步，思維也要跟著進步，請善用科技打造最良好的環境，請您強制他們確實準備好了再開機，期許有一天長官們可以撥一點點的預算去實質的幫助所有工作人員設備上的安全以及符合現場需求、各式專業的介護人員，以達到確實的協助，因為不是每個資方都願意對這些項目花錢的，所以懇請所有的演員、工作人員對於高危險卻沒有確實準備好的工作現場，不要再默默承受，請勇敢說不，請集體說不。」一席話掀起全場鼓掌。

黃柏雄1984年出生新北市，15歲入行從事攝影，不只台灣，也活躍香港、大陸等幕後影視圈。他擔任攝影的劇集《美食無間》也入圍本屆金鐘獎最佳戲劇節目獎，劇中以近距離拍攝角色品嘗美食的畫面，相當經典。

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金鐘獎, 金鐘59, 炎亞綸

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