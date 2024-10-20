aespa桃園拼盤開唱「Winter靜電炸毛」景象超驚人　笑場唱不下去

記者吳睿慈／綜合報導

桃園韓流拼盤演唱會「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」於19日在桃園巨蛋登場，3組藝人NMIXX、aespa與AKMU（舊稱：樂童音樂家）輪流上台，場上卻出現逗趣插曲，aespa成員Winter因頭髮靜電，瞬間成了「炸毛小狗」，4人見狀在台上笑場唱不下去，影片於網路上瘋傳笑翻所有人。

▲aespa剛在台灣辦完專場，兩個月迅速返台參與拼盤演出。（圖／讀者提供）



aespa身為拼場壓軸登場的團體，4人以黑色系服裝登場，寧寧開心說：「今天準備很多舞台，大家一定要玩到底！」Karina表示有準備小驚喜，請表演結束後透過SNS確認，Giselle則梳起兩個金色小羊角髮型。

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▲▼aespa拼盤壓軸演出。（圖／讀者提供）



不過，當唱到〈Supernova〉時，舞台前方乾冰狂噴，導致綁著馬尾的Winter頭髮當場靜電，髮絲全部往上飛，她先是自己笑場到唱不下去以外，其餘成員也在台上不斷大笑，4人的反應超爆笑，意外成演出的有趣插曲。寵粉一百分的她們，還在當場搶先劇透新歌內容，雖只有短短幾秒，但已經讓台灣粉絲滿足不已。

▼▲同場還有AKMU、NMIXX接力演出。（圖／讀者提供）



只是活動雖然找來三大人氣團體助陣，但仍挨轟動線太亂、流程不順、場內空氣很悶、結束地太錯愕，相關輿論在網路上延燒，盼望主辦下次改進。