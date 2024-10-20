太驚喜！張清芳找A-Lin夢幻合唱：我請過的女歌手中最會唱的

記者蔡琛儀／台北報導

有歌壇「東方不敗」美名的張清芳昨（19日）在台北小巨蛋開唱，除了稍早登台的綜藝大哥胡瓜，她又驚喜邀請到金曲歌后A-Lin擔任第二位嘉賓，兩人美聲合唱〈這些日子以來〉，讓全場萬名觀眾聽得如癡如醉。

▲張清芳演唱會邀請A-Lin當嘉賓。（圖／上引娛樂提供）

A-Lin笑說，為了這次演出，已經三天沒有喝酒，「所以我今天有一點緊張。」而張清芳說，其實自己跟A-Lin私下不熟，但因覺得A-Lin唱歌很好聽，加上看到今年金曲獎A-Lin來頒獎，「我想說原來這麼辣，好妖嬌...。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著A-Lin重現今年她在頒發金曲獎時，意外口誤講成「最佳華以」的樣子，張清芳大笑：「我聽到時，就從沙發上跌下來，想說剛剛好好的怎麼...但大家都給掌聲。」讓A-Lin害羞說：「謝謝大家給我這個肯定。」

▲張清芳非常欣賞A-Lin。（圖／上引娛樂提供）

張清芳緊接著說：「我就覺得她很可愛，想跟她合作。」因此主動跟導演提出要唱A-Lin的歌，讓A-Lin直呼：「我何德何能！」張清芳則大力誇獎她：「她是我認為，這麼多年來我請過的女歌手中最會唱的！」A-Lin頻說對其他人很不好意思，張清芳則幽默說：「因為其他人今天沒來。」接著兩人合唱〈失戀無罪〉，A-Lin也加碼獨唱〈摯友〉，感動無數觀眾。