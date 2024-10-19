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張清芳開唱堅持一件事「錢不能省」　上台一看安心了：沒白花

記者蔡琛儀／台北報導

有歌壇「東方不敗」美名的張清芳今晚在台北小巨蛋開唱，她感謝所有粉絲的支持，也不忘向許多坐在台下的醫界人士道謝，「我們身體很重要，我要再次謝謝所有的醫護人員，我替我們台前所有表演的人，還有全台灣的民眾跟這些勞苦功高的偉大人士深深一鞠躬。」並在四面台上轉一圈鞠躬致意，「我相信有一天二姐（江蕙）站在台上的話，她也會跟我說一樣的話。」

▲▼張清芳「TimeLESS」演唱會台北返場。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／上引娛樂提供）

張清芳「2024張清芳TimeLESS演唱會 花見特別安可場」19日返場台北小巨蛋，闊別一年多唱回同個場地，張清芳特別將6套戰袍全換，開場在管弦樂團氣勢磅礴的演奏組曲〈HITS IN ONE SYMPHONY〉，將她40年演藝人生金曲濃縮在這五分鐘的組曲內。

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緊接著她身穿一襲金光閃閃的黃金鳳凰裝，從舞台緩緩升起，登高演唱〈我還年輕〉、〈激情過後〉、〈親愛的請不要說〉前三張專輯主打歌。接著她又獻唱〈串起每一刻〉、〈Men's talk〉、〈加州陽光〉、〈無人熟識〉，讓全場1萬名歌迷聽得如癡如醉。今晚圈內包括張小燕、洪偉明、馬毓芬、曾國城、李明依、巫啟賢、許茹芸、聶雲、Ella、蔡依珊等人皆來到現場力挺。

▲▼張清芳「TimeLESS」演唱會台北返場。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳身穿閃亮的黃金鳳凰裝。（圖／上引娛樂提供）

張清芳說，去年6月10日唱完後，「我就知道我離不開你們了。」她笑說：「我在上台演出時，看到有這螢光棒，我當下就跟導演說，那個錢不能省！」她說因為不是偶像出道，一直覺得自己演唱會上不會有人搖螢光棒，「沒想到...這錢花得值得！」讓全場歌迷聽了都紛紛高舉螢光棒大聲歡呼。

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