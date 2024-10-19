金鐘獎／賈靜雯紅毯前臨時剪短髮　「引梧桐妹反彈」真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

第59屆節目類金鐘獎在18日完美落幕，而戲劇類金鐘獎也在19日於台北流行音樂中心登場，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，包含賈靜雯、李銘順、許瑋甯、林依晨等，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。

▲賈靜雯踏上金鐘獎紅毯。（圖／記者李毓康攝）

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賈靜雯前陣子本來還留著及肩長髮，如今現身紅毯，她已經剪短成耳下3公分的長度，配戴華麗長耳環，格外凸顯出V字瓜子臉。至於造型，她這次身穿黑色深V洋裝，除了相當映襯白皙肌膚，襯托出性感的肩頸線條，也辣露東西半球，雙峰半弧線全被看光。

▲賈靜雯踏上金鐘獎紅毯。（圖／記者李毓康攝）

稍早，賈靜雯走完紅毯之後，到媒體區接受訪問，大方透露自己其實在走紅毯前才臨時決定剪了短髮，同時傳訊息給女兒們，尤其大女兒梧桐妹表達了「比較喜歡長髮」的心情，但她卻不聽直呼「我要做我自己，又不是剪她頭髮，我是剪我頭髮」，坦言自己今天相當開心。

▲賈靜雯踏上金鐘獎紅毯。（圖／記者李毓康攝）

至於賈靜雯今天露出雙半球好身材，老公修杰楷的反應，她則笑說目前丈夫人在泰國，還沒有看到她紅毯的造型，不過對於她是否奪得戲劇節目女主角獎則給予祝福。