金鐘獎／《八尺門》再拿創新獎！　《不良執念》榮獲編劇獎：我是溫暖的

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「戲劇類節目創新獎」、「戲劇節目編劇獎」獲獎人於稍早出爐，分別由《八尺門的辯護人》、《不良執念清除師》奪得。

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▲戲劇類節目創新獎-八尺門的辯護人。（圖／記者黃克翔攝）

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《八尺門的辯護人》監製董成瑜表示：「我想可能是因為《八尺門的辯護人》是有一個很特別的題材，然後這個題材探討的東西也很特別。我覺得台灣是有非常非常多精彩的故事，還有特殊的歷史。我覺得各行各業的人或是有各種經歷的人，希望你們都來參與創作，然後能寫出很好的故事。」導演唐福睿則說：「不論是人物的設定還是故事的情節，包含其中的法律程序、判決以及語言的使用，我都要求務必真實可信，而且必須要和戲劇效果達成一個完美的平衡。謝謝評審對我們這些新的嘗試給予這麼高的肯定，我會繼續探索，勇於挑戰。謝謝。」

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以《不良執念清除師》獲獎的編劇林冠慧，坦言自己沒想到會得獎，但還好有先準備感言，「謝謝這些角色一直陪伴我，我在寫劇本的時候從來沒有感覺到寂寞，我是溫暖的，謝謝各位。」

▲第59屆金鐘獎，戲劇節目編劇獎，《不良執念清除師》林冠慧。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）