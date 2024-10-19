ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘獎／《八尺門》再拿創新獎！　《不良執念》榮獲編劇獎：我是溫暖的

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「戲劇類節目創新獎」、「戲劇節目編劇獎」獲獎人於稍早出爐，分別由《八尺門的辯護人》、《不良執念清除師》奪得。

►【第59屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲▼ 28戲劇類節目創新獎-八尺門的辯護人。（圖／記者黃克翔攝）

▲戲劇類節目創新獎-八尺門的辯護人。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《八尺門的辯護人》監製董成瑜表示：「我想可能是因為《八尺門的辯護人》是有一個很特別的題材，然後這個題材探討的東西也很特別。我覺得台灣是有非常非常多精彩的故事，還有特殊的歷史。我覺得各行各業的人或是有各種經歷的人，希望你們都來參與創作，然後能寫出很好的故事。」導演唐福睿則說：「不論是人物的設定還是故事的情節，包含其中的法律程序、判決以及語言的使用，我都要求務必真實可信，而且必須要和戲劇效果達成一個完美的平衡。謝謝評審對我們這些新的嘗試給予這麼高的肯定，我會繼續探索，勇於挑戰。謝謝。」

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

以《不良執念清除師》獲獎的編劇林冠慧，坦言自己沒想到會得獎，但還好有先準備感言，「謝謝這些角色一直陪伴我，我在寫劇本的時候從來沒有感覺到寂寞，我是溫暖的，謝謝各位。」

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇節目編劇獎，《不良執念清除師》林冠慧。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，戲劇節目編劇獎，《不良執念清除師》林冠慧。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　楊謹華《不良執念清除師》奪女配角

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　楊謹華《不良執念清除師》奪女配角

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

金鐘獎／柯震東錯愕奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒

金鐘獎／柯震東錯愕奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　楊謹華《不良執念清除師》奪女配角

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鐘獎, 金鐘59典禮, 金鐘59, 第59屆金鐘獎, 2024金鐘獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場
  2. 金鐘獎／《八尺門》再拿創新獎！　《不良執念》榮獲編劇獎：我是溫暖的
  3. 金鐘獎／黃柏雄意外身亡「遺孀現身跟資方提4請求」：別邊拍邊改！全場鼓掌
  4. 金鐘獎／兄弟之爭贏了！李銘順四度獲獎　大方喊：獎金全給李銘忠
  5. 金鐘獎／梁修身獲特別貢獻獎！　致詞先吐槽：謝謝抱怨我的引言人
  6. 金鐘獎／謝祖武兒子得獎感謝爸：沒有他也沒有我
  7. 金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」
  8. 張清芳開唱堅持一件事「錢不能省」　上台一看安心了：沒白花
  9. 金鐘獎／放送事故！柯震東「被迫靜音」眼神急求救 蔡昌憲機智解圍
  10. 金鐘獎／悼念汪建民、徐少強15名已逝電視人！　孫可芳、方志友台下看哭了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366