金鐘獎／《計程車》阿霞深V解放：帶2個長輩來！　曝入圍秘辛：有小本本

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。稍早，入圍戲劇節目女配角獎的黃舒湄，以一身黑色長禮服現身，胸前的深V設計相當性感，裙擺的高開叉設計則增添了幾分俐落感。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《華麗計程車行》黃舒湄。（圖／記者林敬旻攝）

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黃舒湄在受訪時透露，自己有個神奇的「小本本」，她每天都在本子上寫「入圍」，沒想到就真的如願入圍了女配角獎，「而且我現在連發票我都不敢對獎，我所有的APP全部移除掉，不要來通知我。」想把運氣全部留在金鐘獎。黃舒湄還帶了愛犬的腳印當幸運物，透露愛犬已經18歲了，並和楊小黎開玩笑說自己帶了「兩個長輩」。

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《華麗計程車行》黃舒湄。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

改編自嘉義市在地作家陳俊文原著小說的劇集《華麗計程車行》，強勢入圍戲劇節目類6大獎項，黃舒湄飾演車行司機「阿霞」，當她接獲阿霞這角色後，將一頭長髮剪成俐落帥氣短髮，也由於阿霞內心有很多不願被看見的創傷，因此黃舒湄上戲時都會在左手腕戴著黑色護腕，為的就是要掩蓋著阿霞成長過程中的自殘傷疤。她與母親（王滿嬌 飾）長年不睦，兩人和解的戲碼更是滿滿洋蔥。

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黃舒湄得知入圍戲劇節目女配角獎，激動表示「聽到消息時正在騎腳踏車，於是開心地沿著河岸向前衝！能再次入圍金鐘，對我這個中年轉行的上班族來說，是天賜之恩！謝謝我的狗狗『來寶』陪我到嘉義拍戲，從面談到後製，她全程參與了我的華麗計程車行之旅！謝謝《華麗計程車行》工作團隊、觀眾、評審，給『大齡演員』機會，希望能繼續用表演，為觀眾帶來生命的撫慰。」