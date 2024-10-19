金鐘獎／黃柏雄意外身亡「遺孀現身跟資方提4請求」：別邊拍邊改！全場鼓掌

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮來了！今年無論是男女主角獎、男女配角獎或迷你影集等的各個獎項，競爭都非常激烈，劇迷無不關心最後獎落誰家。目前頒發的特別貢獻獎，除了梁修身，還有接下來的黃柏雄，並由簡嫚書擔任引言人。

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黃柏雄2023年和劇組於苗栗南庄「神仙谷」拍攝戲劇《初擁》時，與另名王姓收音師滑落溪谷不治。遺孀楊斯羽主要想感謝每位曾經拿水給他老公喝的人，「謝謝你們提醒他休息。」她表示老公是全台拿攝影機拿最穩的人，「他的拍攝技術養壞了我的雙眼，讓我現在挑片挑得非常嚴重。」

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楊斯羽哽咽坦言她其實很崇拜黃柏雄，「我很喜歡看他認真的樣子，但這些話我從來沒有跟他說過，因為我只在乎他什麼時候回家」，因此，她想提醒所有人，「我知道你們有一顆熱血的心，但也請你們提醒你們的另一半在家裡等你們回家，愛要及時。」

由於黃柏雄是意外身亡，楊斯羽想藉此喊話，「懇請所有的資方，所有的演員跟工作人員就像你們的孩子一樣，請好好照顧這些熱血的孩子們，請你提醒他們好好做好前置作業，不要邊拍邊改，到了現場改了又改，請您督促他們，不只是科技的進步，思維也要跟著進步，請善用科技打造最良好的環境，請您強制他們確實準備好了再開機，期許有一天長官們可以撥一點點的預算去實質的幫助所有工作人員設備上的安全以及符合現場需求、各式專業的介護人員，以達到確實的協助，因為不是每個資方都願意對這些項目花錢的，所以懇請所有的演員、工作人員對於高危險卻沒有確實準備好的工作現場，不要再默默承受，請勇敢說不，請集體說不。」一席話掀起全場鼓掌。