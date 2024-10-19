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大蛇丸玩滑水道「像噴的」炸出大水花！　網：以為深水炸彈來了

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸自團體「狠愛演」走紅，親民風格圈粉不少粉絲，在9月更驚喜宣布維持了31年的單身「脫單」，對女友相當保護。他近日分享一段玩滑水道的影片，畫面讓網友形容「替滑水道捏了把冷汗」！

▲▼大蛇丸玩滑水道。（圖／翻攝自IG）

▲大蛇丸玩滑水道。（圖／翻攝自IG）

大蛇丸上傳挑戰滑水道的影片，現場還有身穿紅衣的救生員隨時待命。影片中，大蛇丸以高速從滑水道飛出，迅速落入水中，並濺起巨大水花，最後從水中緩緩站起來時，露出了得意的笑容，看來玩得非常盡興。

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▲▼大蛇丸玩滑水道。（圖／翻攝自IG）

▲大蛇丸滑進水中濺起大水花。（圖／翻攝自IG）

▲▼大蛇丸玩滑水道。（圖／翻攝自IG）

▲大蛇丸露出得意笑容。（圖／翻攝自IG）

這段影片公開後，火速吸引3萬人按讚，網友紛紛留言：「為什麼你的下水道比較好玩」、「替滑水道捏了把冷汗」、「肉彈戰車好猛」、「為啥一樣的錢，蛇丸的總是特別好玩」、「把走著就走完的滑道玩成笑傲飛鷹也只有阿丸了」、「這速度怎麼看起來那麼像G5」、「我以為深水炸彈來了」。而「笑傲飛鷹」出自六福村主題遊樂園的U型滑軌懸吊式雲霄飛車，被列為台灣十大刺激設施之一。

大蛇丸雖然公開女友，但是對女友的臉蛋隱私相當保護。他曾在好友泱泱的YouTube頻道中透露，兩人是在超市買菜時認識的，交往近兩個月後決定公開戀情。而他公開戀情是為了給女友安全感，日前慶生更甜蜜告白「今年最棒的生日禮物就是妳！終於可以許新的願望了」。

▲▼大蛇丸玩滑水道。（圖／翻攝自IG）

▲大蛇丸生日放閃保護女友。（圖／翻攝自IG）

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