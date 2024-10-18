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美女記者轉行！黃筠媞下海挑戰《檳榔西施》　女女親密戲破情色標籤

記者蕭采薇／台北報導

記者出身的電影人黃筠媞自製自演的新片《檳榔西施》，亮相今年釜山影展之國際市場展，希望將臺灣獨有在地文化推向國際，。片中由黃筠媞攜手《小美》金鐘提名女星饒星星，演出一對命運多舛的「西施好姊妹」，捲入棄屍命案之中，兩人更首度大膽上演女女親密戲，意圖令總被貼上負面標籤的檳榔西施一職，賦予更具血肉的真實面貌。

▲《檳榔西施》饒星星（右）、黃筠媞（左）大膽挑戰女女親密戲。（圖／原創娛樂提供）

▲饒星星（右）和黃筠媞（左）於電影中飾演檳榔西施。（圖／原創娛樂提供）

出身印尼的《檳榔西施》製作人黃筠媞原大學就讀心理相關科系，但卻屢獲選美、主持多項選拔大賽欽賴，最終更為提拔陳沖、劉曉慶的中國第四代導演黃健中相中，但尚未踏上星途卻因緣際會成為記者，經常採訪重大刑案，種下催生《檳榔西施》的種子。

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她稱許多命案背後總蘊藏各行各業難以想像的辛酸血淚，更曾聽聞許多國際影人對台灣「檳榔西施文化」備感好奇，因此希望透過本片，重現此種行業生存的真實樣貌，重新審視女性在社會中的困境。

▲《檳榔西施》饒星星（右）、黃筠媞（左）大膽挑戰女女親密戲。（圖／原創娛樂提供）

▲《檳榔西施》饒星星（右）、黃筠媞（左）大膽挑戰女女親密戲。（圖／原創娛樂提供）

本片由台灣新銳導演高玉霖執導，並由《自由人》提名金鐘獎、演出《小美》毒蟲少女的饒星星擔任主角，以超短迷你裙大膽呈現角色，更與同飾演檳榔西施的黃筠媞，上演一場女女親密戲，其中唯美吻戲更成為亮點。

▲《檳榔西施》饒星星（右）、黃筠媞（左）大膽挑戰女女親密戲。（圖／原創娛樂提供）

▲《檳榔西施》預計將於明年正式問世。（圖／原創娛樂提供）

男主角則由近期在《成功補習班》、《餘燼》中有出色表現的侯彥西擔綱，幕後也集結金馬、金鐘得主等堅實班底。黃健中亦出任藝術指導，他更曾於訪談說本片並非「情色片」：「這將會是一部有意義發人深省的電影。」《檳榔西施》甫完成全片拍攝，預計將於明年正式問世。

▲《檳榔西施》饒星星（右）、黃筠媞（左）大膽挑戰女女親密戲。（圖／原創娛樂提供）

▲製片黃筠媞出席釜山國際市場展與《檳榔西施》海報合影。（圖／原創娛樂提供）

《檳榔西施》故事由一具被棄置在荒野的女屍展開，隨著調查的深入，警方揭開兩位檳榔西施的過往。這具刺青顯眼、豔麗指甲的女屍，儘管面容浮腫難辨，卻成為一條重要線索。影片透過兩位性格迥異的女孩，細膩刻畫出她們如何吸引又背叛對方，最終走向截然不同的命運。

 

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