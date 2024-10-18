孔劉爸葬禮「《咖啡王子》她第一個到突哽咽哭出來」　他見狀笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神孔劉於2月喪父，他與《咖啡王子1號店》蔡貞安擁有17年交情，當時爸爸離世後，蔡貞安第一個抵達靈堂，隔了半年才說起當時的心情，他感性致謝「姐姐就是有那種義氣」，當時他還在忙著申告爸爸的死亡訊息，一方面還要處理靈堂的事情，忙得焦頭爛額，蔡貞安默默地抵達現場，提早2小時到，在悲傷之中還逗他笑，令他感恩不已。

▲孔劉難忘2月爸葬禮，蔡貞安是第一個到。（圖／翻攝自YouTube）



孔劉近日到訪蔡貞安頻道作客，他回想起2月喪父時，人生第一次操辦喪禮、當喪主，他忙到分身乏術，「那時候本來預計弔唁賓客是3點開始，忙得不可開交的時候，我朋友突然來跟我說『蔡貞安前輩來了』。」她1點就抵達了，當時孔劉告知姐姐儀式還沒正式開始，蔡貞安什麼都沒說，便自行走到餐廳去用餐。

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▲孔劉、蔡貞安有17年交情。（圖／翻攝自YouTube）

「在沒有任何人的大廳之中，姐姐就一個人坐在那裡吃飯」，孔劉擔心招待不周，上前與蔡貞安聊天：「現在回想起來，我真的非常感謝，她真的是第一個到的人。」他的情緒雖還在喪父的難過之中，但蔡貞安成功逗笑他，「因為那個舉動真的太蔡貞安了，真的太好笑了，成為一份力量，有種轉換心情的感覺」。

▲▼蔡貞安在葬禮上吃牛肉辣湯，可愛的模樣逗笑孔劉。（圖／翻攝自YouTube）



蔡貞安則解釋，當時恰好在吃牛肉辣湯，紅色湯頭沾到嘴角邊，由於韓國的喪禮傳統是一定要吃到喪家準備的牛肉辣湯，已逝故者才能一路好走，她為此特地到餐廳喝了一碗牛肉辣湯，沒想到孔劉剛好來搭話，她嘴裡還有湯，可愛的模樣逗笑孔劉。

不僅如此，蔡貞安本身性格開朗，為了愛惜的弟弟孔劉，她本來想表現得更開朗，沒想到看到孔劉站在喪主的位置後，沒忍住情緒哽咽哭出來，讓孔劉感到哭笑不得，但也因此獲得安慰。