金鐘獎／《群山之島》拿獎！他沉重致謝：近來很多台灣登山高手離開…

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。稍早《實習生的筆記本》拿下自然科學紀實節目獎，《群山之島與不去會死的他們2》拿下人文紀實節目獎。

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▲第59屆金鐘獎，自然科學紀實節目獎，《實習生的筆記本》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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自然科學紀實節目獎由《實習生的筆記本》拿下，團隊稍早上台開心領獎，感謝國研院、電視台等等的支持，製作人表示：「為了拍攝吃足了苦頭，謝謝工作人員，我們的努力真的被評審看見很開心，謝謝，重要的男女主角是參與錄影的機構、學校，還有實習生們，你們是最棒的！」

《實習生的筆記本》 臺灣第一部科普實境節目，可以看到實習生進入企業與學研單位實習、努力吸收新知、通過任務考核的過程，從中帶領觀眾深入認識時下熱門的高科技產業，以及企業如何運用新的思維與技術，推動社會的革新與進步，也帶出專業相關科學與科技知識。

▲第59屆金鐘獎，人文紀實節目獎，《群山之島與不去會死的他們2》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

人文紀實節目獎由《群山之島與不去會死的他們2》拿下，團隊一上台就感謝評審，有感而發表示「這個節目拍攝上不容易，是高風險，謝謝背後支持的團隊，以及所有工作夥伴」，並補充「這段時間很多台灣登山高手離開，留下的人會更珍惜彼此緣分，努力活著，創造更棒更美的影像」。

紀實節目《群山之島與不去會死的他們2》呈現四位年輕登山家的生命故事與影響他們深遠的四座山－奇萊北峰、聖稜線、八通關古道，及南湖大山。每一段山嶽路線都緊扣著不同面向的生命歷程；看大自然所帶來的療癒之力、冒險時的進退抉擇、漫步於原始森林的動物相遇、帶領著初入山林的人們找到獨屬於自己的大自然。

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