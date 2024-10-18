金鐘獎／才剛拿獎！《音樂主理人》林昭言突認「長腦瘤」開顱、化療2年

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮於今日（18日）在台北流行音樂中心盛大舉行，由吳姍儒（Sandy）擔任主持人。典禮中，「節目類燈光獎」由《MUSIC MAKER 音樂主理人》節目獲得，得獎者包括林昭言、吳育竑和林錦昌。值得注意的是，林昭言在台上發表感言時，透露自己曾因腦瘤進行開刀手術，堅強事蹟令人動容。

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▲▼第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，節目類燈光獎，林昭言、吳育竑、林錦昌/MUSIC MAKER 音樂主理人。（圖／記者林敬旻攝）

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林昭言（左一）在上台致詞時，首先感謝評審團以及工作團隊，特別提及感謝台北榮總神經外科的醫療團隊，表示：「在這個節目製作過程中，我經歷了一次腦瘤開顱手術，還接受了34次放療和兩年的化療。感謝他們讓我今天能夠站在這裡，繼續為熱愛的事業努力。」特別點名了執刀的顏玉樹醫師，此外他也深情地提到自己的家人，尤其是父親，感慨地說：「爸，我做到了！」

除此之外，林昭言還不忘感謝多年的合作夥伴與前公司三立，他表示：「在那裡成長了許多，也吸取了大量的養分。」最後，他感謝了燈光組的所有夥伴以及參與製作的幕後團隊，並感性地向家人表達感謝，強調他能夠站在台上全賴大家的支持與愛護。

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