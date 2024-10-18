金鐘獎／選秀出頭天！《未來少女》奪綜藝節目獎：謝謝為華流偶像付出

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。今晚最大獎「綜藝節目獎」由《未來少女》拿下，擊退了強敵《綜藝大熱門》、《全明星辯論會》等。

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▲第59屆金鐘獎，綜藝節目獎，《未來少女 NEXT GIRLZ》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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綜藝節目獎由選秀節目《未來少女》奪得，團隊上台致謝表示「謝謝願意為華流偶像付出的公司團隊」，一一點名參與的經紀公司，也不忘感謝幕後工作人員，製作人也提到了《未來少女》的主持人木木，最後感性地說「去年《原子少年》沒拿到的獎，今天我們《未來少女》拿回來了！今年也請大家繼續支持54位少年的《原子少年2》」



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偶像選秀節目《未來少女》是詹仁雄與野火娛樂2023年製作的臺灣女團真人秀節目。由六個經紀公司打造六組團隊「日光之橙」「薄荷水晶」「黑曜精靈」「紫月光」「緋紅魅影」「幻藍小熊」，針對不同主題參賽，徐若瑄擔任少女製作人，舞蹈老師奕寬、藝人前輩、原子少年學長擔任少女見證人講評，分數則由現場給力評審團及線上人氣投票選出每個賽制冠軍。

《未來少女》節目冠軍隊伍「GENBLUE幻藍小熊」日前已於南韓出道，成績不斐；參賽成員，也分別以團體HUR+ 、幽靈水晶、babyMINT∞、ELL&s，持續築夢。

