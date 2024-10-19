金鐘獎／《八尺人的辯護人》連奪二獎！　編劇感動喊：怕等下沒機會上台

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心登場，《八尺人的辯護人》先後拿下「最具人氣戲劇節目獎」以及「迷你劇集電視電影編劇獎」，編劇唐福睿在上台發表得獎感言時幽默表示：「接下來的感言聽起來可能像是最佳導演獎的致詞，因為我怕我等一下沒機會上台了，所以把握機會先謝謝大家。」

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▲第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）編劇獎，《八尺門的辯護人》唐福睿。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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唐福睿表示，深淺並近、剛柔並存的劇本展現不凡的企圖心與格局，能夠達成這項成就，他感謝許多人的協助與支持。他幽默地提到，「接下來的感言聽起來可能像是最佳導演獎的致詞，因為我怕我等一下沒機會上台了，所以把握機會先謝謝大家。」

▲第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）編劇獎，《八尺門的辯護人》唐福睿。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

唐福睿也向劇組夥伴們致謝，感謝他們對這個故事的信任與熱愛，認為這是編劇和導演所能獲得最珍貴的禮物，同時，他特別感謝家人，包括父母、岳父母、妻子和兩個寶貝兒子，感嘆妻子是第一個看到這個故事的人，也毫無保留地支持他的創作夢想。

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