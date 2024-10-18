金鐘獎／《嗨！營業中》5人5色登場！　莎莎洩「川字腹肌」超搶眼

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮18日在台北流行音樂中心登場，同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，主持人由黃豪平、木木擔任，紅毯上迎接一位位頒獎人和入圍者進場，稍早姚元浩、郭泓志、莎莎、張立冬、浩子《嗨！營業中》團隊踏上紅毯。

▲▼《嗨！營業中》團隊。（圖／攝影中心攝）



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▲▼第59屆金鐘獎，節目類星光大道，《嗨！營業中》姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）





身為班底團隊的一點紅，莎莎今晚在金鐘獎紅毯上，身穿一件大膽又時尚的黑色禮服，上半身是貼身的露臍上衣，展現了她纖細的腰身，隱約還能看到川字腹肌。下半身則是一條開衩極高的長裙，露出修長的美腿。這套服裝完美地突出了她纖細傲人的身材。夥伴姚元浩、郭泓志、張立東、浩子則是分別選穿了紅、咖啡、卡其、藍色的造型西裝。



《嗨！營業中》第三季入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持團姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，在公布名單時製作單位也開直播第一時間讓正在錄影的夥伴們分享得獎感言。鬼鬼、莎莎都忍不住感動落淚。

得知好消息，莎莎透露有種想哭的感覺，感謝辛苦的工作人員，姚元浩則請教曾經是三金得主的乱彈阿翔經，阿翔笑說：「不用準備，如果得獎的話會很意外，因為上台領獎時亂講話，會很好笑。」吳映潔說：「得知時有掉一滴淚。」浩子則語出驚人說：「要感謝雞蛋！」由於他靠煎蛋入圍（指自己在節目中不斷地煎蛋），更透露自己出席金鐘獎的造型要走樹懶風格，與夥伴們相約一起盛裝出席金鐘獎。

