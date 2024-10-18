金鐘獎／打敗鍾欣凌郭彥均！　《學學嘴學學鼻》彭浩秦陳韻如奪獎

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，少年節目獎由《換個爸媽過幾天》奪得；兒童少年節目主持人獎由《學學嘴學學鼻》的彭浩秦、陳韻如奪下。

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▲▼第59屆金鐘獎，少年節目獎，《換個爸媽過幾天》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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《換個爸媽過幾天》奪下少年節目獎，「特別感謝這節目的靈魂人物，所有參與節目的很有勇氣的青少年，跟你們跟家人們，很謝謝你交給我們，然後很有勇氣的呈現你們所謂的家醜，還有所謂各種內心衝突，沒有你們這個節目真的沒有辦法成形，然後最後我想說，這幾年陪伴的青少年，我深刻體會到每個衝突的背後其實藏著對自由、對信任、對愛的渴求，希望親子的衝突不是愛的終點，而是愛延續的一種方式，然後唯有透過同理，才能讓愛回到最開始的地方，那樣純粹而簡單謝謝大家。」

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《換個爸媽過幾天》是台灣第一個探討親子關係的少年實境節目。節目起源於一句小孩子常說的牢騷話「如果可以換個爸媽有多好」，透過易子而教的社會實驗，讓青少年離家當別人家的孩子幾天，替原生家庭本來難解的親子問題帶來短暫的抽離！這場大膽的社會實驗不僅挑戰華人「家醜不外揚」的傳統價值觀，也試圖破除「家和萬事興」的表面和平，透過主持人大霈與精神科馬大元醫師的引導下，陪著親子一起探討衝突原因以及解法，也同時看到青少年探索自我的歷程，為自己家中帶來新的養分。

孩子牙牙學語的模樣，是所有父母最鮮明的親子時光，而我們客家人有一個詞，生動描述了這個過程：「學嘴學鼻」。幼兒節目《學學嘴學學鼻》，就是從這四個字延伸而來的創意。我們塑造了兩位默劇小丑，逆向操作了大人教孩子的邏輯，反過來用畫面外的孩子，一字一句教小丑說客語，小丑則會搭配幽默逗趣的肢體語言，呈現每集要學習的關鍵字。

▲第59屆金鐘獎，兒童少年節目主持人獎，《學學嘴學學鼻》彭浩秦、陳韻如。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



