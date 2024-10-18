金鐘獎／Sandy胸前全開「內衣外露超兇」吳宗憲：誰讓妳穿這樣！3hrs爆5亮點

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，無論是主持人Sandy（吳姍儒）的串場功力或是獎落誰家，皆為觀眾的矚目焦點。如今典禮已順利落幕，《ETtoday星光雲》整理出5大亮點，一起和大家回味這3個多小時以來成為網友討論的焦點。

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產後1個多月首度復工的Sandy無疑是一大亮點，「人家是從紅毯走來，我是從月子中心走來的。」為了這場頒獎典禮，她一共換了3套禮服，還若隱若現超兇事業線，壓軸內搭內衣的火辣造型更讓爸爸吳宗憲直呼「誰讓妳穿這樣子的」。獨挑大樑的她看似鎮定，但她在IG發文坦言：「我以為我會需要手卡，結果緊張到從頭到尾拿著手卡一眼都沒看，太瘋狂了。」

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▲▼Sandy產後首度復出主持。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



▲Sandy最後一套造型辣度破表。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



其次掀起話題的莫過於奧運金牌拳擊選手林郁婷的驚喜現身，擔任第一位頒獎人，將「最具人氣綜藝節目獎」頒給《綜藝玩很大》吳宗憲、林柏昇（KID）和謝坤達。獲得全場掌聲的她一出場就幽默地說，和該獎項最大的關聯「我想了很久大概就是人氣了吧」！

▲林郁婷擔任「最具人氣綜藝節目獎」的頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



接著，獲獎人謝坤達也在發表得獎感言時語出驚人，「老婆，我拿完這個獎就回家」，這讓鮮少看到他和柯佳嬿放閃的粉絲看了超興奮。而在看頒獎典禮的柯佳嬿也隨即在Instagram限時動態回應，「突然跟我講話嚇我一跳」，夫妻倆隔空放閃，甜蜜指數破表。

▲▼坤達和柯佳嬿隔空放閃。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards、Instagram／alicekochiayen）



不只這樣，先前因為腦出血中風休養2年的納豆，如今隨著重返主持崗位，他18日也站在金鐘舞台和阿Ken一起頒發獎項。由於之前坦言反應不如從前，他頒獎時刻意反應慢半拍，答應阿Ken「猜拳輸的打巴掌」後，在尚未比出輸贏前，他就立刻賞對方一巴掌，讓對方傻眼直呼「納豆已經好了」！

▲▼阿Ken和納豆在台上一搭一唱。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



此外，今年復出開演唱會的Energy一出場就展現超強氣場，帶來《二次西遊》、《放手》等熱門歌曲，台下所有人都忍不住跟著唱，隨著大阪女子舞蹈天團Avantgardey的登場，更將氣氛拉到最高點！演唱《星期五晚上》時，兩組人馬一起「16蹲」的盛大畫面，為整場表演畫下完美句點。

▲▼Energy和Avantgardey的合作舞台超嗨。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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