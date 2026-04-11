韓男星11樓墜樓生還：掉下來沒記憶　曾酒駕辯「喝酒但沒開車」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金相赫1999年以7人男團Click B出道，他2005年曾捲入酒駕事件，但他當年辯稱「喝了酒但沒開車」，遭到輿論撻伐，10年來消失在螢幕前，2015年透過團體復出，活動成績卻不理想。他引退多年，近期出演張聖圭的節目，聊起小時候曾從11樓墜樓，所幸人沒事，驚險過程聽得觀眾觸目驚心。

▲▼Click-B金相赫小時候從11樓掉下來，所幸有樹木做緩衝奇蹟生還。（圖／翻攝自YouTube）



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金相赫當年以Click B出道，但後來酒駕事件便在螢幕前消失，直到10日出演網路節目《萬里張聖圭》，他與主持人張聖圭是國小同學，對方突然提及小時候墜樓一事，他回憶該起意外表示：「對，從11樓掉下來，摔在樹上。」還好有樹木作為緩衝，才沒有釀成大禍。

但當時謠傳的各種說法，有人瘋傳金相赫是因為看到樓下的阿姨在賣飲料，阿姨突然大喊「很危險」，才導致他不慎失足，還有人虧他「掉下來以後聲調就變了」，所幸當時無大礙，金相赫才能笑著提及這段往事。

▲張聖圭問他「失足掉下來可怕，還是酒駕掉下來可怕」。（圖／翻攝自YouTube）



同樣是墜落，張聖圭一語雙關提問「那是你失足墜樓可怕，還是你酒駕之後摔下來可怕？」金相赫幽默笑喊：「掉下來的時候沒什麼記憶了，但如果說要後悔的話⋯。」對於張聖圭的毒舌欣然接受。提及酒駕，他也自虧「也不知道我出演合不合適，因為我是曾經出賣過良心一次的人。」目前退居幕後，突然再次現身訪談影片掀起熱議。

▲Click-B金相赫自虧曾出賣過良心。（圖／翻攝自YouTube）



金相赫2005年因酒駕連環撞上3輛車，雖然酒測值沒超標，最終被判「無嫌疑」，但他因肇逃，最終還是被判有期徒刑10個月、緩刑2年，事隔沒多久，他在記者會上辯稱「我喝了酒，但沒開車」，遭到韓網撻伐，他難以洗清負面形象，後來退居幕後。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

