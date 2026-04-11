吳慷仁首演陸劇「不只一次情緒崩潰」！　因李安1句話成接戲關鍵

記者田暐瑋／綜合報導

男星吳慷仁首度演出陸劇《危險關係》，搭檔大陸女星孫儷，戲裡扮演精神科醫師「羅梁」，對女主角展開一連串情緒操控（PUA），兩人互飆演技深獲好評，不過播出後反應平淡，他坦言起初看到這個角色時曾經猶豫不決，最後會接下這部戲的原因是聽了李安的一句話：「寧願犯錯，不要boring。」

李安曾公開稱讚吳慷仁「台灣有你這樣的演員真好」，肯定他的專注與突破，在2023年金馬獎的後台，李安給了吳慷仁：「寧願犯錯，不要boring。」的建議，這句話成為吳慷仁的重要轉折點，李安強調，演員應該勇於嘗試新角色，而不是一味追求安全的表演風格，他坦言這促使他接演了《危險關係》中具有精神分裂特質的反派角色，與他以往的形象截然不同。

▲吳慷仁演技被讚爆。（圖／翻攝自微博）



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事實上，因為男主角「羅梁」的個性太過陰沉可怕，吳慷仁在接受訪問時坦言，這些扭曲行為讓他在拍攝過程中多次情緒崩潰，甚至直言：「這種人根本不該存在於世界上。」他形容這種情感虐待的過程，如同「不斷潑濕對方又吹乾」，讓受害者在無形中受到摧殘。

不只如此，拍攝中吳慷仁也因過度共情角色邏輯，屢次產生自我厭惡感，自嘲看自己表演時都會傻眼：「怎麼說謊這麼自然。」觀眾對於這一角色的反應也相當激烈，許多人表示看完後感到心情沉重，而劇中他與孫儷有一場長達4頁台詞的對峙戲連拍兩天，雙方用眼神、呼吸節奏傳遞壓迫感，被觀眾稱為「窒息式演技教科書」。

▲吳慷仁演技被讚爆。（圖／翻攝自微博）