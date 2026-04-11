千千考到中餐證照！2個月零缺課「妝髮也在刷題」　阿翰狂讚：我要吃！

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber千千10日在社群分享多張照片，開心宣布成功考取中餐烹調丙級技術士證照，直呼「終於考到了！！！忍不住想對自己說：我好棒」，喜悅之情溢於言表。

▲千千順利通過中餐烹調丙級技術士。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



千千同步曝光備考過程與上課畫面，包含在教室聽課、料理實作、擺盤成品等紀錄，從刀工到成菜皆親自完成，展現滿滿成果。畫面中也可見她在廚房實習、備料雕花，以及完成多道中式料理，學習過程相當紮實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲千千記錄下自己的練習過程。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



連續2個月苦撐 零缺課完成進修

千千透露，為了這次考試，連續兩個月每週六「早上9點到下午5點」長時間上課，幾乎整天站著學習，「看示範其實可以坐，但會看不太到，所以我都站著」，坦言過程相當辛苦。她也提到，期間同時還有多個工作計畫進行，好幾度動念想翹課，但最終仍堅持下來，成功守住「零缺課」紀錄，讓自己相當有成就感。

此外，千千也分享成年後進修最大的難關就是時間分配，甚至連做妝髮時都在刷題、看書，把零碎時間全部用來準備考試。

▲千千都沒有缺課。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



▲千千面臨考試相當緊張。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



術科考試超緊張 好友狂讚：想吃你做的料理

千千透露，在術科考試時緊張到手一直發抖，壓力不小，但仍順利完成挑戰，也兌現先前在活動上誇下要考證照的承諾。貼文曝光後，吸引不少好友留言祝賀，阿翰直呼「好厲害！！我要吃千做的料理」，關韶文也表示「我也在這裡上課」，瑋瑋則分享「我考的時候也不輕鬆！」，其他人如保羅先生、星期天、可藍、喜娜、艾瑪斯等也紛紛留言大讚「你好棒」、「超強」、「太厲害了」。

▲千千分享作出的成品。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）