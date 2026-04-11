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許效舜唱劉文正腔太洗腦！　《歐吉桑》李銘順組男團尬舞：老天爺都看不下去

記者蕭采薇／綜合報導

集結李銘順、李國煌、許效舜三大金獎巨星的熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》已全台上映，官方釋出電影主題曲《啪哩啪哩我愛你》MV，三位影帝破天荒組成「歐吉桑天團」親自獻唱並換上復古DISCO裝扮大秀舞技，洗腦旋律與簡單舞步在口碑場早已引爆話題，讓觀眾看完直呼：「一定會紅！」

▲許效舜（左起）、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）許效舜、李銘順、李國煌在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》首度合作搞笑，在片中妙語如珠，歡樂不斷。。（圖／萬騰文化創意提供）

3大影帝組天團發單曲！許效舜「劉文正唱腔」驚豔全場

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在電影中，這首《啪哩啪哩我愛你》是許效舜飾演的祥林年輕時創作的追夢曲。為此，導演張清峰特別找來天王級製作人Jerry黃韋皓操刀，將70年代的DISCO曲風揉合小虎隊、草蜢的復古氛圍。更親自為許效舜量身填詞，寫下「發燒，頭痛，偏頭痛。胃痛，鳥痛，牙齒痛」的爆笑RAP。

▲許效舜（左起）、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）許效舜、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

為了呈現這部「網紅生存記」的精髓，導演堅持不找專業歌手代唱，而是要求三位主角親自進錄音室。他透露：「他們不需要成為一百分的專業歌手，一定要有『破綻』，才會符合這部電影！」三位影帝錄音過程超歡樂，許效舜甚至神來一筆展現了劉文正的經典唱腔，極高的辨識度讓導演狂讚「內心有一把火想要秀」。

▲許效舜（左起）、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲許效舜獻唱《NO GOOD！歐吉桑》電影主題曲《啪哩啪哩我愛你》，導演張清峰直呼「有年少時期劉文正唱腔」的fu。（圖／萬騰文化創意提供）

復古洗腦舞超魔性！導演自爆：故意剪「跳不準」的畫面

不僅唱歌，三位「熟男」還在大銀幕上同框尬舞！導演特別請編舞老師將難度下修，打造出連阿公阿嬤都能輕鬆上手的魔性舞步，並要求演員將角色的情緒注入其中。有趣的是，MV中三人舞步有些落漆，其實是導演的刻意安排。他坦言：「我剪接時還故意讓他們對嘴有點不準，這是我刻意維持的。我要呈現他們不美好的狀態，讓大家知道大叔很努力，他們一定有缺陷，但他們很開心。」

▲許效舜（左起）、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲（左起）許效舜、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

跨界網紅掀熱潮！MEI姐驚喜探班惹李國煌翻桌

隨著單曲上線，劇組也發起舞蹈挑戰，首波找來「飄仙鳳舞」的美鳳老師與三位主演同框尬舞，許效舜與李銘順還現學現賣當起「結尾妖精」，狂擺搞笑POSE。此外，人氣網紅「MEI姐」也驚喜探班，原本以為會看到青春肉體的她，一進門發現是「歐吉桑天團」，嚇得三位影帝如臨大敵，李國煌甚至搞笑翻桌大喊：「不要過來，我覺得很危險！」荒謬互動笑翻大批網友。

▲許效舜（左起）、李銘順、李國煌為電影《NO GOOD！歐吉桑》親自獻唱主題曲。（圖／萬騰文化創意提供）

▲李國煌（左起）、李銘順、許效舜在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》歡樂跳舞。（圖／萬騰文化創意提供）

《NO GOOD！歐吉桑》深刻描繪三位中年大叔面臨人生低谷，卻決心殺入直播界當百萬網紅的追夢過程。這部充滿歡笑與淚水的電影，不僅被知名電影頻道大讚「非常適合帶著一家老小去戲院好好笑一下」，更以「人最害怕的從來不是老去，而是在還活著的時候，就先放棄了自己」這份不屈不撓的精神，深深打動全台觀眾。電影現正熱映中。

 

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李銘順李國煌許效舜NO GOOD！歐吉桑

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