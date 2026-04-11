朱海君被傳與NONO離婚　陳凱倫「大家都聽說了」

記者葉文正／台北報導

台語歌后朱海君今天現身「玉梅十周年演唱會」，並於一點左右就到場彩排，不過她雖然被傳已經跟NONO離婚，但今天素色服裝現身，臉頰明顯凹瘦，身為主持人，陳凱倫表示，「大家都聽說了，但是我也不忍心問，相信她會碰到有緣人。」

▲陳凱倫今天主持演唱會。（圖／記者葉文正攝）

陳凱倫說，在此之前還沒見過朱海君，「這次是市議會主辦，找到我主持，還沒有遇到朱海君，之前同台過，為她演唱主持是第一次，離婚這件事？大家都從媒體知道了，我也是看新聞才知，心疼她，她是個好女孩，覺得他很nice

也是個好媽媽。」

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▲陳凱倫認為朱海君應該要靠自己。（圖／記者葉文正攝）

陳凱倫不覺得朱海君變瘦？反而說：「沒有覺得她瘦，指覺得她越來越漂亮， 越唱越好，建議她靠自己最重要，好緣分就來了，我不知道她到底離婚沒，有把玉梅相關的文章給朱海君，她看了很感動。」

至於兒子陳銳是否已帶女友張景嵐回家見夫妻倆？陳凱倫說完全沒有！感情他們三緘其口，「他長大了，我們不會去勉強他，還沒見過女方，想見，但是沒有辦法，張景嵐有開podcast，我們想去啊，但沒有邀我。」

陳凱倫透露兒子陳銳常在海外，常去做眼鏡考察，至於抱孫，則沒有想那麼多。