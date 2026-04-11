張立東化身「全民情獸」 趙正平被憲哥痛宰秒變白臉男

記者葉文正／台北報導

綜藝節目霸主《綜藝玩很大》前往雲林出外景。迎來全新陣容，由綜藝天王吳宗憲主持，黃隊林柏昇 KID 領軍趙正平、林莎與林彥君；黑隊則由張立東擔任黑魔王，帶領顏佑庭、張棋惠與林艾融踢館迎戰。

▲趙正平慘變白臉男。（圖／綜藝玩很大）

張立東這次回歸不僅榮登「黑魔王」寶座，更被封為「全民情獸」擔綱黑隊的顏值與運氣擔當。他帶領黑隊秉持著「把偶包丟掉」的信念全力闖關，隊員顏佑庭更是幸運爆棚，讓黑隊士氣大振，企圖憑藉這股強運直接擊敗由 KID為首的黃隊。

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▲張立東變全民情獸。（圖／綜藝玩很大）

挑戰關卡笑料百出，其中一項水上關卡需要隊員戴上黏有水杯的頭盔，透過彼此傳水來確保水中的乒乓球不掉出。過去被稱為「霸氣蛙男」號稱水上遊戲絕對難不倒他的趙正平，卻在遊戲中因為重心不穩與平衡感不佳，導致臉上的水狂流，慘遭「洗臉」到連眼睛都睜不開。黃隊隊長 KID 見狀連忙大喊：「老人家快轉！」敵隊的黑魔王張立東更沒放過機會，直接狠嗆：「玩水不是青蛙的專長嗎？為什麼動作還那麼慢！」。

▲黃隊戰況激烈。（圖／綜藝玩很大）

除了在水上關卡受挫，趙正平的運氣也面臨極大考驗。在比拚記憶力的「甜點對對碰」環節中，只要翻出兩張相同的牌就能享用甜點，若翻到「惡魔炸彈」則需受罰。運氣極差的趙正平第一張就精準翻中惡魔牌，直接被關主吳宗憲用白色粉撲畫成「白臉男」。隨後在「命運二選一」的跳格關卡中，他第一步又直接跳中空箱子慘遭淘汰，體力與運氣雙雙碰壁，連 KID 都忍不住吐槽：「你真的好衰哦！」。