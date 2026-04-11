爆紅AV男優來台！東雲伶彌認「激戰過台灣女生」：用技術征服她

記者吳睿慈／台北報導

TAE台灣成人博覽會（Taiwan Adult Expo）10日起一連三天在左營「國際活動展演中心」（高鐵路123號10樓）盛大登場，開幕首日吸引5000人到場朝聖，除了有知名女優到場，人氣男優專場中，找來向理來、林太一、東雲伶彌、大空太陽、保志健斗、木崎凪等人與粉絲互動，其中，東雲伶彌聊起與台灣女優合作過的經驗，不忘分享：「我用技術征服她！」

▲東雲伶彌、向理來都與台灣女優合作過。（圖／博展國際有限公司提供）



東雲伶彌長相帥氣、零死角，在Threads討論度極高，更被封為同志天菜，他這次來台參加TAE台灣成人博覽會，分享過去與台灣女優合作過的經驗，直呼覺得相當有趣，「因為我們語言不通，所以我要用我的技術去征服她。」透過肢體交流化解語言危機。

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聊起在TAE中印象最深刻的女優，東雲伶彌給予一條美緒大力稱讚，兩人曾經合作過，當時身體狀況不佳，但仍努力投入拍攝，「鏡頭一開拍就全力以赴，很賣力在色色。」他也分享自己的拍攝習慣，表示每次拍攝前都會先培養情緒，將對方視為女友，讓整體氛圍更自然到位。

▲日本人氣AV男優們來台見粉絲。（圖／博展國際有限公司提供）



另一位人氣男優林太一拍攝題材多元，甚至曾與台灣男優合作過，「當天他是穿著女裝，但他非常可愛，所以拍片感覺很好！」

話題一轉談到台灣麻豆傳媒倒閉一事，向理來則表示，雖然產業確實面臨不少挑戰，也有人選擇離開，但同時仍有新血不斷加入。他認為，即使大型公司出現變動，仍有許多創作者選擇自行投入內容製作，只要市場還有支持者，產業就不會消失。他也強調，不會因此感到灰心，「只要還有人喜歡，我們就會繼續努力下去。」