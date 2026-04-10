19歲男星遭綁地下室「鐵鍊拴頸當狗養」！　《你罪乖》變態大叔狂唸佛經入魔

記者蕭采薇／綜合報導

通宵狂歡醒來，脖子上竟多了一條狗鍊？由曾以《另類神父》入圍奧斯卡最佳國際影片的波蘭名導揚科馬薩（Jan Komasa）操刀的全新心理驚悚力作《你罪乖》（Good Boy），將社會觀察與極端私刑結合，透過一場變態扭曲的「地下室馴化實驗」，血淋淋地扒開當代年輕人的迷惘與道德崩壞，極具張力的窒息感未演先轟動。

▲《你罪乖》19歲青年慘被鐵鍊栓頸關地下室。（圖／CATCHPLAY提供）

鮮肉男星淪地下室寵物！「鐵鍊拴頸」殘酷洗腦

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《你罪乖》找來英國新生代猛將安森布恩（Anson Boon）擔綱主演。他在片中飾演年僅19歲、沉迷毒品與荒淫夜生活的失控青年「湯米」。某次狂歡斷片後，湯米在一間偏僻郊區的地下室醒來，驚恐發現自己竟被鐵鍊死死拴住脖子，宛如一隻等著被主人「馴化」的野狗。

▲英國新生代演員安森布恩飾演一名行為越界的19歲青年湯米，他流連夜店、濫用藥物、酒精成癮，逐漸迷失自我。（圖／CATCHPLAY提供）

為了矯正他的偏差行為，綁架犯甚至逼迫他反覆觀看自己過去施暴的短影音，手段極度殘忍且病態。安森布恩憑藉這股在失序與崩潰間遊走的爆發力演技，風光奪下羅馬影展表演榮譽獎。談及這個充滿爭議的角色，他感慨表示：「湯米不是特例，而是某種被放大的現實縮影。」深刻點出數位世代的空洞與焦慮。

變態大叔靠「唸佛經」入戲！超毛控制慾發威

而片中負責執行這場恐怖調教的「矯正導師」克里斯，則由實力派男星史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）飾演。表面看似斯文的他，實則擁有令人毛骨悚然的控制慾，企圖以近乎邪教洗腦的方式重塑這名不良少年。

▲安森布恩以極具爆發力的演技，細膩捕捉角色在失序與自省之間的情緒波動。（圖／CATCHPLAY提供）

為了完美詮釋這個內心極度扭曲的角色，史蒂芬葛拉翰自爆超狂的入戲秘辛，他透露在拍攝期間，自己竟是靠著不斷反覆誦唸「南無妙法蓮華經」，將內在情緒壓抑到極點，進而轉化成那股不寒而慄的變態氣場。

▲《你罪乖》史帝芬葛拉翰，化身「斯文敗類」教化Z世代年輕人。（圖／CATCHPLAY提供）

儘管題材駭人，史蒂芬葛拉翰卻對電影給出極高評價：「《你罪乖》看似帶有強烈衝擊性的驚悚設定，實則在觀影過程中逐漸浮現出黑色幽默與情感重量，使故事在殘酷與溫度之間取得微妙平衡。」他更點出，不僅是被囚禁的少年，就連施暴者一家人也全都被困在無形的牢籠中。

▲史帝芬葛拉翰以近乎宗教式的信念，對年輕人進行精神與行為的全面重塑。（圖／CATCHPLAY提供）

《你罪乖》故事講述19歲的問題少年湯米，意外遭陌生男子克里斯綁架至郊區別墅的地下室。這棟屋子裡還住著性格詭異的母親凱瑟琳（安德麗亞瑞斯波羅格 飾）與年幼的兒子，這家人打著「拯救」的名號，誓言要用最極端的手段，將這名脫韁野馬重新教育成一個「乖孩子」。電影將於4月17日正式上映。