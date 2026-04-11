《再見愛人》出軌男星正宮首發聲　陪女兒上課崩潰：我正在破繭成蝶

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《再見愛人》宋寧峰正宮首發聲！　陪女兒上課崩潰：我正在破繭成蝶

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星宋寧峰曾和妻子張婉婷登上真人秀《再見愛人2》，「深情丈夫」形象深植人心，怎料，他近日被踢爆出軌，掀起熱烈議論，他也為此暫停演藝工作。事發多日，張婉婷終於在11日打破沈默發聲，坦言自己壓力大到痛哭。

▲▼《再見愛人》宋寧峰認「帶女兒見小三」。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲宋寧峰和張婉婷曾一起參加《再見愛人2》。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

幼兒園陪課掩面痛哭　女兒純真舉動成溫暖依靠

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張婉婷在社群貼文中透露，事發當天正值女兒幼兒園的開放日，手機湧入大票親友的關心訊息，但她選擇先打起精神到校陪課。因自覺正佔據新聞熱搜而感到不安，她刻意躲在最後一排，沒想到，女兒執意要她坐在身後，並悄悄伸出手說：「媽媽牽著我的手。」這份純真讓她當場眼淚噴湧而出，只能壓低帽檐、迅速擦掉眼淚。

張婉婷表示，自己原想藉著帽子隱藏脆弱，但女兒卻摘下她的帽子說「媽媽還是不戴帽子美」，她因此只能先找藉口躲進廁所，平復心情。隨後回到教室，正巧聽到老師講解毛毛蟲變蝴蝶，看到老師用力表演破繭成蝶的瞬間，她突然有所感悟，「突然覺得這一課，是老天送我的禮物。」

▲▼《再見愛人》宋寧峰小三發聲。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲張婉婷在丈夫出軌的風波中，曾被小三反控恐嚇。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

拒絕向困境投降　為了孩子立志「破繭成蝶」

張婉婷強調親友不必擔心她，「我只不過正在破繭成蝶。感謝生活賦予我的一切，所有的經歷，都會成為力量匯入我生命的長河。」她表示，自己的世界不會因為任何人事物而變壞，只會變得更美好且清晰。

張婉婷也自認是不配得感很強的人，所以沒辦法一一回饋關心的訊息，「我想此刻這些文字，一定會在你們的某個至暗時刻，讓你想到我，這就是我能給你們最好的禮尚往來了。」

▲▼《再見愛人》宋寧峰正宮首發聲。（圖／翻攝自小紅書／姑娘不是個姑娘）

▲▼張婉婷發聲。（圖／翻攝自小紅書／姑娘不是個姑娘）

▲▼《再見愛人》宋寧峰正宮首發聲。（圖／翻攝自小紅書／姑娘不是個姑娘）

▲▼《再見愛人》宋寧峰正宮首發聲。（圖／翻攝自小紅書／姑娘不是個姑娘）

【張婉婷社群全文】

我聽到你對我說 : 不要向這個操蛋的世界投降！
那天幼稚園開放日，要有家長的陪伴。
手機的信息快要炸了，是朋友們的關心和安慰。

我遲到了，所以我偷偷摸摸跑去最後一排陪上課…
恩娜執意要我坐在她身後，我就穿過家長，坐到了她身後。她一邊聽課，一邊偷偷伸出手遞給我，悄悄說：「媽媽牽著我的手。」

那一刻我真的繃不住了，因為有一屋子的家長，和正在佔據新聞熱搜的我…我不免覺得有些不安…
我努力的克制，可是眼淚就是忍不住的噴湧…我壓低了帽檐…迅速擦掉眼…

好死不死這個時候，恩娜突然跑到我懷裡說：「媽媽在屋子裡就不要戴帽子了…」我死死地守護住我的帽子…那是我最後一塊能遮擋自己的安全地帶了…恩娜摘 下了我的帽子說：媽媽還是不戴帽子美！我說我沒洗頭幫我戴上吧，她說不會啊，她靠近我說媽媽很香…我說媽媽憋不住了去上個廁所…

我躲到廁所想大哭一場，撞上了剛巧也進來的老師。於是我收起了眼淚。在鏡子裡給了自己一個微笑，我對自己說：「嘿，朋友，加油！沒事的！都會過去的！

調整好就迅速回到教室裡落座…
幼稚園今天講的是毛毛蟲銳變成蝴蝶的過程…

英文老師很誇張很用力的做出一個動作，去表演破繭成蝶的瞬間。
而坐在台下的我，突然覺得這一課，是老天送我的禮物

你們不必擔心我，我只不過正在破繭成蝶。
感謝生活賦予我的一切，所有的經歷，都會成為力量匯入我生命的長河。
讓我更加自由、更加無畏、更加堅定、更加澎湃、更加勇敢。

最後，我之所以想寫點什麼。
是因為你們的私信，美好的留言，一路陪伴我的你們，讓我感受到的溫暖，讓我覺得我不能倒下，這樣我才能給你們力量，不是嗎？而我此刻的力量，也來自於你們的文字。

任何時候，對得起自己的良心，要做一個好人。
最終，要相信這個世界邪不壓正！

我仍然愛著這個世界。
我的世界不會因為任何人、任何事變壞，只會因為一切變得更美好、更清晰。

我的孩子，不會因此受到傷害。他們會因此看到，在困境中如何努力生存下去的母親，他們會對所有人大聲說：「我的媽媽好棒！」

我是個不配得感很強的女孩子，所以每當收到大家那麼多的留言和私信的問候時，我不知該如何回饋你們。但我真的很感激。
我想此刻這些文字，一定會在你們的某個至暗時刻，讓你想到我，這就是我能給你們最好的禮尚往來了

加油！張女士！你是張婉婷！
加油！女孩子們！所有的苦難不過是推著我們破繭成蝶！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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宋寧峰張婉婷

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