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金鐘59戲劇類倒數一天！　盤點「7部必看超夯台劇」都入圍了

記者黃庠棻／台北報導

MyVideo人氣片單滿滿，好評台劇影集看不完，包括入圍第59屆電視金鐘獎的多部優秀戲劇作品，如口碑超高的《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》、《商魂》等，都是不容錯過的好劇，有入圍金鐘獎的品質保證加持，劇迷們千萬別錯過，以下盤點7部入圍金鐘59的大熱戲劇作品。

▲《不夠善良的我們》。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》入圍金鐘多項大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

《不夠善良的我們》

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《不夠善良的我們》由《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》金獎編劇徐譽庭編導，集結林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東等黃金卡司，打造跨越十二年時光的現代都會男女愛情故事。

▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》入圍金鐘多項大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

劇情講述兩個女人因愛上同一個男人，成為彼此最大的競爭對手，互相嚮往對方，也形成彼此的強烈對比，雙女主截然不同又互相影響的人生故事，觸動人心，兩位女主角出類拔萃的演技更是雙雙競逐金鐘視后，而《不夠善良的我們》共入圍包括迷你劇集、導演、編劇、男主、女主、男配等13項金鐘大獎，是2024不容錯過的好戲。

▲《不夠善良的我們》收視稱霸，林依晨、許瑋甯情敵大和 。（圖／公視、MyVideo提供）

▲《不夠善良的我們》入圍金鐘多項大獎。（圖／公視、MyVideo提供）

《八尺門的辯護人》

由李銘順、雷嘉汭主演的《八尺門的辯護人》，劇情集結刑偵、律政題材，以1986年命案「湯英伸事件」為原型，探討原住民、移工、死刑等社會議題，是一部架構嚴謹、情節震撼又吸引人的難得佳作，李銘順在劇中再創演技高峰，挑戰演出出身於八尺門的阿美族公設辯護人，而雷嘉汭更神還原演出印尼移工，兩人的好演技深深打動觀眾。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲《八尺門的辯護人》獲得許多好評 。（圖／八大提供）

《八尺門的辯護人》也入圍第金鐘59包括迷你劇集、導演、編劇、男主、女主、男配、女配等16項大獎，光看入圍數量，就知道該劇是多麼值得讚賞的必看好劇。

▲《八尺門的辯護人》李銘順帶領法院替代役初孟軒(圖右)，以及通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭成辯護小組 。（圖／八大提供）

▲《八尺門的辯護人》獲得許多好評 。（圖／八大提供）

《商魂》

《商魂》集結傅孟柏、李國毅、邵雨薇、田中千繪等卡司，將日治時期台灣第一代企業家的權力鬥爭搬上螢幕，除了金權交易，也有愛恨交織的兒女情長，繪出一卷波瀾壯闊的時代大戲，主創團隊也致力於還原1950年代的場景與氛圍，該劇的努力被金鐘評審肯定，共入圍金鐘迷你劇集獎、迷你劇集編劇獎、男配角、美術、造型設計獎等6項大獎。

▲《商魂》李國毅成為劇末「彩蛋」，令人期待第二季 。邵雨薇始終陪伴在老公傅孟柏的身旁。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）

▲《商魂》集結傅孟柏、李國毅、邵雨薇等卡司。（圖／欣蘭企業股份有限公司提供）

《女孩上場2》

安心亞、羅宏正主演的《女孩上場2》聚焦女子籃球選手的職業生涯，許多人羨慕球員選手將熱愛與興趣當成職業，但選手們有外人想像不到的壓力與犧牲，《女孩上場2》不只將球場上的勵志拍了出來，也以寫實的視角帶觀眾進入到球員們的真實人生故事之中，播出後獲得不少好評與共鳴，一共入圍金鐘戲劇節目導演獎、男配角、最具潛力新人獎等5項大獎。

▲安心亞在《女孩上場2》飾演鐵血教練。（圖／MyVideo提供）

▲羅宏正以《女孩上場2》入圍金鐘獎。（圖／MyVideo提供）

《百味小廚神》

《百味小廚神》由夏靖庭、藍正龍、阮柏皓等主演，故事聚焦於一名遺傳阿公通靈眼的男孩，每年中元節，他的阿公都會以總鋪師的廚藝招待好兄弟，但阿公今年去世了，男孩決定復刻阿公的一道道料理，懷念阿公的同時，也透過美食的記憶，去了解阿公過去的故事與人生。

▲《百味小廚神 中元大餐》通靈小廚神阮柏皓不怕鬼只怕活螃蟹與「父親」藍正龍關係生疏。（圖／八大提供）

▲《百味小廚神》童星阮柏皓表現亮眼。（圖／八大提供）

童星阮柏皓在劇中的演出清新自然，與飾演阿公的夏靖庭的祖孫互動令人動容，加上該劇有趣不嚇人的靈異設定，結合美食料理等誘人元素，受到不少觀眾的喜愛，也榮獲金鐘59的戲劇類節目創新獎提名。

▲《百味小廚神 午餐爭霸戰》通靈小廚神阮柏皓和藍正龍飾演父子逐漸解開心結，于子育飾演校長。該劇集結華麗人鬼陣容。（圖／MyVideo提供）

▲《百味小廚神》童星阮柏皓表現亮眼。（圖／MyVideo提供）

《地獄里長》

靈異奇幻劇集《地獄里長》由林哲熹、 鄭人碩及嚴正嵐主演，故事講述看得到阿飄的熱血里長與菜鳥律師少女，以及風度翩翩的菁英律師因一起案件而認識彼此，從而捲入一樁樁神秘事件中，而在破解離奇懸案的同時，甜蜜的愛情也悄然發生。《地獄里長》既有靈異事件為主軸，也格外用心呈現各種奇幻的場面，果然也被金鐘獎評審注意到，獲得了戲劇類節目視覺特效獎的提名！

▲林哲熹墓仔埔也敢睡？ 《地獄里長》 嚴正嵐重返《花甲》墓園直呼另類「回娘家」 。（圖／風起娛樂提供）

▲《地獄里長》 由林哲熹、 鄭人碩及嚴正嵐主演 。（圖／風起娛樂提供）

《省省吧！我家富貴發》

郭子乾、曾莞婷、余晉、胡智強與陳昭妃主演的家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》，劇情講述一個平凡的家庭，為了圓夢買房，一家五口們使出各種省吃儉用奇招，努力開源節流、實現夢想的勵志故事，劇情中除了各種省錢妙招吸睛，主角一家的默契演技，讓演員們彷彿變成真的家人，帶來溫暖的家庭劇感動，而飾演小女兒「大發」童星陳昭妃，也以生動自然的演出，入圍了金鐘獎迷你劇集電視電影最具潛力新人獎，也讓人期待她未來的演藝發展。

▲《省省吧！我家富貴發》年輕男星余晉竟是「戲劇圈前輩」 曾莞婷驚：當年我還在唸書 。（圖／瀚草文創提供）

▲《省省吧！我家富貴發》年輕男星余晉竟是「戲劇圈前輩」 曾莞婷驚：當年我還在唸書 。（圖／瀚草文創提供）

▲《省省吧！我家富貴發》小女兒「大發」童星陳昭妃入圍新人獎。（圖／瀚草文創提供）

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