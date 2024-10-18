連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」前成員連恩佩恩在阿根廷布宜諾斯艾利斯的CasaSur Palermo飯店墜樓猝逝，享年31歲。一世代其他成員包括哈利史泰爾斯、奈爾霍蘭、贊恩馬利克、路易湯姆林森4人於美國時間周四（台灣時間18日）發表共同聲明，表示對前成員連恩佩恩的離世感到「極度悲痛」。

▲連恩佩恩墜樓猝逝。（圖／翻攝自IG）

一世代聲明表示「我們對於連恩的逝世感到無比心碎。在適當的時候，當大家都準備好時，將會有更多的話要說。但現在，我們需要一些時間來哀悼，並接受這位我們深愛的兄弟的離去。與他共享的回憶將永遠珍藏在我們心中。目前，我們的思緒與他的家人、朋友，以及與我們一起愛著他的粉絲們同在。我們將非常想念他。連恩，我們愛你。」

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▲一世代4成員發表聯合聲明。（圖／翻攝自IG）

路易在個人IG曬出與連恩合照，發文難掩悲傷，「我寫下這段話時心情無比沉痛，因為昨天我失去了一個兄弟。Liam 是我每天都仰慕的人，他充滿正能量、幽默而且善良」，他18歲時認識當時16歲的連恩，被連恩的聲音驚豔，「我認識到這位我渴望了一輩子的好兄弟」，更直言「「連恩在我看來是一世代中最關鍵的部分。他從小就有經驗，音準完美，舞台魅力十足，還有創作天賦。這些優點數不完。謝謝你，連恩，塑造了我們。」他文末提及連恩的兒子，對連恩寫的一段文字寫道：「我想讓你知道，如果熊熊（Bear）需要我，我會成為他生活中需要的那位叔叔，告訴他關於他父親多麼了不起的故事。」

▲路易發長文：「如果熊熊（Bear）需要我，我會成為他生活中需要的那位叔叔，告訴他關於他父親多麼了不起的故事。」（圖／翻攝自IG）

贊恩馬利克在IG發黑底白字長文哀悼連恩，「當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我被愛著」。儘管連恩年紀比他小，但總是比自己理智，「雖然我們因此有過幾次爭執，但我一直暗中敬佩你這一點。」他過去受訪坦言與團員不合，連恩曾在2023年透過YT影片發聲道歉，並稱自己當時說的話「來自錯誤的心態」。

▲贊恩發長文。（圖／翻攝自IG）