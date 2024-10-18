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金泰梨太會挑劇本！《正年》收視率翻倍漲　「劇裡全真唱」嗓音超驚艷

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+重磅推出聲樂韓劇《正年》，由實力派女星金泰梨擔綱主演，還有青龍獎影后羅美蘭、文素利雙雙飆戲，以及《黑暗榮耀》辛叡恩加盟參演，一字排開全是實力派演員，戲劇甫播完2集討論度爆表，超熱血追夢過程，收視率翻倍跳到8%，韓網熱議「沒想到這麼好看」、「果然是金泰梨」、「太會挑劇本了」。

▲▼ 金泰梨《正年》完美變身鄉村長大的小孩。（圖／Disney+提供）

▲金泰梨《正年》完美變身鄉村長大的小孩。（圖／Disney+提供）

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戲劇《正年》改編自同名漫畫，故事的主人翁「尹正年」的原型，正是以金泰梨為繆思繪製，本人正式加入也讓原作作家與漫畫家相當激動。金泰梨出道以來，自然演技總是能說服觀眾，從《二十五，二十一》的擊劍選手、一人分飾兩角演《惡鬼》，相隔1年，她以聲樂韓劇《正年》回歸，飾演一位天賦異稟的少女「正年」，成為人見人愛的鄉村小孩，散發出獨特天真氣息，再度收服粉絲的心。

▲▼ 金泰梨太會挑劇本！《正年》收視率翻倍漲　「劇裡全真唱」嗓音超驚艷。（圖／Disney+提供）

▲▼金泰梨歌喉征服鄭恩彩。（圖／Disney+提供）

▲▼金泰梨歌喉征服鄭恩彩。（圖／Disney+提供）

女主角「正年」為金泰梨量身打造，她出道以來首度以超驚艷短髮示人，擁有一副人人羨慕的好歌喉，卻被媽媽禁止唱歌，直到某日遇到梅花團頂級明星「文鈺瓊」，兩人同為音樂界的奇才、惺惺相惜，她就此踏上尋夢道路，不論遇到任何困難都能迎刃而解，露出一抹笑容，觀眾就會不自覺跟著微笑。

▲▼ 金泰梨太會挑劇本！《正年》收視率翻倍漲　「劇裡全真唱」嗓音超驚艷。（圖／Disney+提供）

▲▼金泰梨進入劇團面對新的挑戰。（圖／Disney+提供）

▲▼金泰梨進入劇團面對新的挑戰。（圖／Disney+提供）

金泰梨前往首爾圓夢，進入劇團才發現人外有人、天外有天，她不怕挫折，開朗的性格很快就在劇團裡交到朋友，就算遇到辛叡恩的挑釁，她也有能力化解危機，2024年最熱血又激勵人心的戲劇，非《正年》莫屬。

值得一提的是，金泰梨《正年》劇裡唱的是韓國傳統京劇「盤素里」，全劇皆是她親自上陣，真假音切換自如，讓觀眾見識到她天籟的嗓音。事實上，她在接下戲劇提案後，足足練了3年唱歌，記者會上透露，「當我下定決心要接下戲劇後，就開始努力地練習，連木浦方言、劇團演技都很努力地練了。」劇裡飾演天才，但戲外她比任何人都用心，再次驗證金泰梨精湛演技，演什麼像什麼。

▲▼ 金泰梨太會挑劇本！《正年》收視率翻倍漲　「劇裡全真唱」嗓音超驚艷。（圖／Disney+提供）

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▲《正年》演員陣容一字排開全是實力派。（圖／Disney+提供）

▲《正年》演員陣容一字排開全是實力派。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《正年》看點在於每集都有精彩的歌舞演出，就算沒有男演員加盟，但不用擔心，導演已跳出來暗示「劇中迷人的是愛情，無關性別」，讓人更好奇，金泰梨與鄭恩彩後續的關係發展，女女深厚的友誼也能創造新口碑。

《正年》從幕前到幕後都是女力當道，幕前有辛叡恩、羅美蘭、文素利、鄭恩彩等實力派演員加入，幕後更找來《衣袖紅鑲邊》的女導演鄭知仁，及韓版《想見你》的女編劇崔孝妃，華麗與實力兼具的陣容，怎麼可能不好看。本劇10月12日起獨家跟播，每週六、日上線。

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金泰梨, 正年, 文素利, 羅美蘭

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