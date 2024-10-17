IU「素顏0偽裝」現身海邊度假　真實膚況曝光！吸200萬網友朝聖

記者顧齊祐／綜合報導

31歲的南韓女星IU（李知恩）身兼歌手、演員兩個身分，在兩個領域都獲得極大成功，每每推出作品總能掀起高討論度。近期剛順利完成世界巡迴演唱會的她，也把握空閒時間帶著奶奶去度假，並在Instagram曬出了一系列素顏的照片，濃妝卸下後的美貌立刻吸引大批網友朝聖。

▲IU結束世巡演唱會後抽空度假休息。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）



IU在半年內跑遍亞洲、歐洲、北美洲等多個城市巡迴演唱，近日終於獲得短暫休息。她也透過Instagram分享了一組度假時的美照，畫面中她穿著白色背心，下身五分牛仔短褲，躺在涼亭上放鬆休息，背景則是一望無際的大海，看起來相當愜意。而IU也以全素顏的模樣示人，其皮膚相當滑嫩細緻，幾乎看不到什麼毛孔，看起來吹彈可破。

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▲IU把握空閒時間帶著奶奶去度假。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）



IU的美照發布後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示「素顏女神」、「好好吃飯，好好睡覺」、「素顏也好美」、「好好享受妳的休息」、「希望妳在努力工作之後好好享受應得的假期」。

▲IU素顏的肌膚看起來相當緊緻。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma）