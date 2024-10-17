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《黑白大廚》呂敬來185帥兒曝光！竟也是料理高手　曝爸參加節目掙扎

記者孟育民／台北報導

熱門實境節目《黑白大廚》中台韓混血名廚呂敬來近期在台灣爆紅，他的兒子Jeremy也因為網紅採訪呂敬來意外曝光。外型高帥的Jeremy近日來台旅遊，在呂敬來牽線下接受鏡新聞獨家採訪，參訪過程Jeremy不只舉止得宜，中文流利有問必答，芳潔除了稱讚他比爸爸帥，也認為他很有禮貌、很有想法而且又很帥！更說到：「如果黑白大廚有第二季，他應該要去上！」

▲▼Jeremy(左)參訪鏡電視，主播廖芳潔全程陪同。（圖／鏡電視提供）

▲Jeremy（右）參訪鏡電視，主播廖芳潔全程陪同。（圖／鏡電視提供）

在網紅「韓國女生Judy」訪問呂敬來影片中意外曝光的Jeremy，中文名為呂隆，現年33歲，身高185公分的他表示自己跟爸爸一樣，都是拿中華民國護照，尚未入籍韓國。Jeremy表示自己其實來過台灣很多次，從高中第一次來台灣環島旅遊後，已經多次來台，台灣熟悉到笑說：「我就是半個台灣人」。Jeremy說每次來朋友都會介紹他很多台灣美食，所以他知道的台灣小吃跟美食比爸爸還多，不過他最愛的還是滷肉飯。

▲▼Jeremy(左)參訪鏡電視，主播廖芳潔全程陪同。（圖／鏡電視提供）

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▲Jeremy熱愛滷肉飯。（圖／鏡電視提供）

Jeremy本身也是料理高手，不過他學的菜系跟爸爸不同，不是中菜而是新加坡菜，他說因為爸爸的朋友中有位新加坡米其林2星主廚，有次在找同時會中文跟韓文的幫手，自己當然就成了不二人選，也因為開始學習新加坡料理。Jeremy表示他這次會在台灣待上五天，會去上鳳梨酥烘焙課程，還想去大稻埕採買韓國買不到的冬瓜塊，至於有沒有可能在《黑白大廚2》現身，他笑說：「會鼓勵哥哥去參加」。

▲▼Jeremy(左)參訪鏡電視，主播廖芳潔全程陪同。（圖／鏡電視提供）

▲Jeremy來台五天，會去各處吃美食。（圖／鏡電視提供）

主播廖芳潔問他呂敬來主廚參加前有沒有很掙扎，Jeremy回覆爸爸當時的確很掙扎，但是因為喜歡挑戰，最後還是點頭答應出賽，這點讓廖芳潔相當震撼，她覺得一位地位崇高的廚師要上節目被挑戰，甚至可能落敗，這樣勇於挑戰的心態，實在讓人無法想像。

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黑白大廚, 黑白大廚, 呂敬來, Jeremy

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