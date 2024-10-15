丹妮婊姐被批太胖！高EQ霸氣回「對妳品頭論足的人，只是想為難妳」

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐先前坦承去年開始暴肥9公斤，讓向來注重外表的她相當崩潰，就醫才發現是因為近20年持續用挨餓的方式減重，導致身體代謝受損嚴重，所幸在經過治療後，目前已經漸漸恢復健康。沒想到正向的分享仍引來酸民批評她太胖，對此她在臉書發表長文，做出正式回應「我不會生氣難過」。

▲丹妮婊姐回應酸民。（圖／翻攝婊姐臉書）

丹妮婊姐15日在臉書曬出一張留言截圖，圖中可以看到一名網友寫下「但你以一個美妝時尚網紅來說真的太胖了，而且減肥本來就是少吃、吃清淡啊，然後多喝水，吃得多怎麼可能會瘦呢？」對此她高EQ回應道「全台最胖的美妝網紅是我沒錯啊，但我居然也這樣子狂賺好幾年。」她坦言社群上一直以來都會遇到羞辱她外表的人，但從來不感到生氣、難過，她認為這就是拋頭露面工作的一部分，「我自己也會羞辱我自己哈哈，我的確也很常覺得自己哪裡不足，這樣才會進步」。

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▲丹妮婊姐曬出留言截圖。（圖／翻攝婊姐臉書）

丹妮婊姐認為只要努力打理好自己就好，不需要過度為難自己，她指出「女性非紙片人身材在亞洲好像死刑犯一樣可惡，亞洲女星胖一點就差不多要被浸豬籠了」，她將自己比喻成一樣擁有豐滿身材的珍妮佛羅培茲與金卡戴珊，「當個罕見不是紙片瘦的女性名人， 來平衡清一色紙片的網路世界」。

丹妮婊姐呼籲廣大女性，如果遇到評判自己外表的人，多少一定會在意，但可以試著練習放過自己，並直言「因為對妳品頭論足的人，他們真的只是想為難妳，甚至是發洩一下內心忍不住想對別人說教的慾望而已，來為難你的人，都已經努力要呈現自己不厚道的樣貌了，他就是想看我們痛苦，那我們一定要努力，不能（讓對方）稱心如意啊！何必要為這種事情不開心！」

最後，丹妮婊姐進一步教學，呼籲如果遇到對自己外貌品頭論足的人「一定要雙手一攤，椅背往後，歡樂甜美的反擊！」還拿最近的熱播韓劇《來自地獄的法官》女主角朴信惠為例，「她殺人都甜美笑，表弟妹（粉絲名）你們千萬不能受委屈！」