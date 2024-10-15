視網膜金鐘公約發狂語「喝香菜檸檬汁」　大霈當場一聽傻眼了！

記者黃庠棻／台北報導

YouTuber視網膜自「眼球中央電視台」頻道走紅，在去年5月宣佈暫停更新，放棄112萬訂閱轉戰電視圈，他和李霈瑜（大霈）主持公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》，更一舉入圍今年金鐘獎「生活風格節目獎」、「生活風格節目主持人獎」，在事業上可說是一蒸蒸日上。

▲視網膜出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

視網膜今（15）日跟李霈瑜參與公廣集團舉辦聯合金鐘入圍茶會，談到現在的心情，坦言「入圍已經是受到肯定了」，只不過這一次無法帶狗女兒「柚子」一起走上紅毯，因為毛小孩正處於換毛期，很怕狗毛沾到搭擋大霈的紅毯戰袍，因此作罷。

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▲視網膜、大霈出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

李霈瑜則談及收到典禮獎金的回憶，第一次得獎時本來要把獎金拿去凍卵，最後一部分捐出去，後來把錢拿去裝修家裡的廚房，坦言自己「無法平常心」，每一次入圍都抱持「勢在必得」的迫切心情想要拿獎，某一次帶了動漫鬼滅之刃的御守就剛好得獎了，這次則會從搭擋視網膜那邊求一個御守來祈求得獎。

▲視網膜、大霈出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）

此外，視網膜過去以討厭吃香菜著名，這一次的奪獎公約則跟搭擋李霈瑜約好，要在慶功宴上大啖香菜，發下豪語要喝「香菜檸檬汁」，特殊的搭配在現場引來陣陣笑聲。

▲視網膜、大霈出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖／記者黃克翔攝）