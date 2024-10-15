樂天女神筠熹自爆　被那一根頂到肺　氣都喘不過來

記者葉文正／台北報導

樂天女孩筠熹近期簽下經紀公司，成為籃籃師妹，並準備跨行主持，不過她透露，之前錄過年特別節目沒注意到舞台高低差，結果不慎掉落，結果肋骨斷三根，至今還有一根斷骨會頂到肺，只要變天或應援都會很喘，她形容：「真的就是那一根頂到肺的感覺，很不舒服。」

▲筠熹自爆肺部仍有斷骨頂到。（圖／記者葉文正攝）

筠熹透露，之前曾肋骨摔斷三根，等於從一層樓高度摔下，當時是在錄過年特別節目，「我才剛笑一笑，就消失在鏡頭前，因為不知道後面有落差，而且我是仰摔，工作人員也趕緊幫我送醫院急救，直到現在，還有一根斷骨會刺到肺的感覺，會很喘，會一根頂到肺，現在只能和平共處，只要天氣變天，都會不舒服，呼吸可能只有六、七十趴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲筠熹想繼續應援。（圖／記者葉文正攝）

而日前筠熹也開炮，因為有粉絲批評她，說都那麼老了，快40歲了還要跳應援嗎，她不爽表示：「我們看起來又沒有很老，這些人就是找不到攻擊的點就去攻擊你，像李雅英也30幾了，他們對外國人都很友善，對自己人卻不友善，要保護自己人好嗎，我們也沒有要攻擊外人，但要平等一點，至少不要拿這些來講。」

▲筠熹希望酸民要公平。（圖／記者葉文正攝）

筠熹說，本來想跳到35歲就好，後來粉絲都說，「不要在意攻擊妳年紀的人，妳只要能跳就跳下去，還說我可以再跳十年，給我蠻大鼓勵。我其實不在意年齡，我年紀維基百科都查的到，我是1988年生的，但是這事情我不會很在意，沒想到會變成酸民攻擊的點，他們都覺得韓國來的比較好。

而他今年簽經紀公司，希望可以有主持的機會，未來也希望多進軍演藝圈，讓自己的事業朝多方發展。