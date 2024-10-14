楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰13日與經紀人Summer補辦婚禮，現場眾星雲集，賓客人數高達600位，各種插曲趣事也層出不窮。楊祐寧在婚禮上，就連續被兩位女星發文「投訴」抗議他愛擋鏡頭，對此，楊祐寧也搞笑回嘴「不會自己移位子喔」。

▲楊祐寧13日和老婆一起參加蕭敬騰的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）

魏如萱13日PO出幾段影片，控訴自己原本看蕭敬騰夫婦致詞很想哭，「但我想哭的時候，只要看一下楊祐寧的頭或是背影，就會暫時止住。」畫面中，只見楊祐寧的頭擋住了蕭敬騰的半個身體，相當顯眼，讓魏如萱直說：「我這個角度真的就是…被楊祐寧佔滿，連敬酒的畫面都是他。」

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▲▼魏如萱發文。（圖／翻攝自Instagram／waawei）

不僅如此，坐在另一桌的路嘉怡同樣被楊祐寧擋住視線，她在限時動態佯裝不滿地抱怨說「這位先生可以不要一直擋在鏡頭前面嗎」、「哈林哥都唱歌了，你還繼續擋鏡頭」。

▲路嘉怡發文。（圖／翻攝自Instagram／mimimirandalu）

對此，楊祐寧轉發兩人的動態，連續發了幾個聳肩的動作符號，反嗆「妳們是不會自己移位子喔」、「不是……妳稍微往旁邊走一下嘛」，搞笑回覆了兩位好友。

▲楊祐寧回覆。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）