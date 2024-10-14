一粒告別首賽季「約定明年見」！　球迷不捨：都還沒看過本人

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉）加入啦啦隊1年多的時間，因長相神似黑嘉嘉以及大跳葉保弟應援舞而爆紅，平時會在社群記錄日常，與粉絲分享生活的她，最近剛結束第一個棒球季。為此，她事後在IG發文秀出一系列美照寫下心情，「有好的開始也要有好的結束。」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有人留言感嘆：「都還沒去看過本人。」

▲一粒是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



一粒發文宣布她的第一個棒球季正式結束，並藉此感謝所有支持她的粉絲們。她在文中提到，好的開始同樣需要一個好的結束，而這一季的所有瞬間，因為有粉絲們的陪伴而變得更加有意義，「謝謝你們一直以來的支持，因為我們一起，經歷的每個瞬間才有意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一粒發文寫下第一個賽季結束的心情。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）

面對賽季的結束，一粒表示，這並不是終點，而是為下季的到來做準備，她期待在明年再次與粉絲們相見，繼續在場上燃燒她的熱情。貼文曝光後，除了有許多球迷留言表示辛苦了、與她相約明年在球場上見之外，同時也要她好好休息，下個賽季繼續加油，「期待明年的球季到來」、「明年也要再見面」、「辛苦一粒了，下賽季見」。

▲網友回覆一粒的貼文。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）