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王陽明搭檔隋棠演夫妻　「首部女性特務台劇」6主演超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

2024原創動作影集同時也是台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》正式官宣，今（14）日釋出影集定檔海報，海報裡可以看見由隋棠、曾沛慈、周采詩聯手組成「最辣特務團」，3人一身勁裝穿梭在槍林彈雨的城市中，諸多懸念引發觀眾熱烈討論。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

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▲影集《太太太厲害》即將開播。（圖／鹿路電影提供）

《太太太厲害》由三個截然不同的女性角色組成，三段婚姻都有各自的課題要面對。其中由隋棠飾演的「超殺女特務」，曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力，個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明飾）相戀、懷孕而退休，過著貴婦般的生活，而她也將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤上。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲隋棠飾演傳奇特務。（圖／鹿路電影提供）

隋棠在劇中意外結識2位有特殊長才的地方媽媽，由曾沛慈飾演的主婦發明家曾是理工界新星，為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧飾），她能利用各種發明來解決身邊的困難。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲曾沛慈飾演在理工方面有過人之處的地方媽媽。（圖／鹿路電影提供）

最後成員則是周采詩飾演的拳霸尋山員，她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退，和暖男阿勇（黃奇斌飾）結婚，搬回小鎮並生下兒子阿森，是大家眼中的台灣好媳婦，後來成為巡山員，在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤，因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲周采詩飾演前奧運拳擊國手。（圖／鹿路電影提供）

《太太太厲害》演員包含三位太太隋棠、曾沛慈、周采詩，加上各自的老公王陽明、楊祐寧、黃奇斌（阿斌），超狂卡司掀起大批觀眾期待。王陽明飾演的國際特務，婚後仍以打擊國際犯罪為最大目標，常常為了任務一年半載不回家，在戲裡與隋棠會有非常精湛的對手戲。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲王陽明在《太太太厲害》飾演國際特務。（圖／鹿路電影提供）

楊祐寧則再次帥出新高度，此次飾演成功鎮最帥魚販，個性孝順但對於每天上演的婆媳角力感到無奈，接地氣又可愛的演出值得期待。阿斌最近在戲劇演出嶄露頭角，這次飾演周采詩的暖男先生，曾是太太的陪練員，在太太拳擊選手退役後一起回家鄉開拳館，也懂得把面子留給情緒化又愛面子的老婆。三個人最終也會一起踏上協助太太們，踏上聯手打怪，擊退罪惡的旅程。本片將在11月2日起於愛奇藝國際版，每週六8點播出；八大戲劇台11月3日起，每週日8點播出。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲楊祐寧、黃奇斌在《太太太厲害》都是暖男老公。（圖／鹿路電影提供）

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太太太厲害, 隋棠, 曾沛慈, 周采詩, 王陽明, 楊祐寧, 黃奇斌, 阿斌

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