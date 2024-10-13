ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台傳授「超時秘訣」：應該問我

記者吳睿慈／台北報導

王心凌世界巡迴演唱會「SUGAR HIGH 2.0」10月12、13日在台北小巨蛋一連兩天演出，此次2.0版本製作規格全面升級，燈光、音響、舞台、機關、視訊、美術驚喜不斷，砸下重心以最高規格呈現，加上各種首見的舞台效果與特殊機關，讓歌迷驚嘆不已。繼第一天的嘉賓告五人，第二天找來青峰驚喜現身，他妙語如珠，逗得全場笑出來。

▲王心凌搭上飄浮島與粉絲近距離互動。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌搭上飄浮島與粉絲近距離互動。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌換上多套風格迥異的絕美造型，寵粉十足的她，為了更近距離接觸歌迷，搭上「棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，位於2樓的觀眾可以更靠近，她也不斷驚呼「真的好近」，只是一樓觀眾由下往上拍，她不忘暖心提醒「死亡角度」，請歌迷注意雙下巴，「我昨天捨不得睡，睡前滑一下，還是有看到1、2位（角度不佳），我相信第二天的你們，不漂亮的照片、不是你覺得我很漂亮的照片，那就收在手機裡，當成你跟我永遠的回憶就可以了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 王心凌演唱會day2。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌第二天演唱會嘉賓是青峰。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

演唱會上，王心凌開場先預告「有彩蛋」，繼第一天的嘉賓告五人後，青峰在唱到〈灰姑娘的眼淚〉驚喜登場，他搭配歌曲自帶玻璃鞋上台，在歌詞唱到「玻璃鞋」，他真的變出實體物品，使得王心凌當場噴笑，一度唱不下去，兩人互動頻頻，王心凌還大喊「給我（玻璃鞋），你不是要給我的嗎？」場面超荒謬。

▲▼ 王心凌演唱會day2。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲▼王心凌演唱會演唱會換上多套華麗服裝。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲▼ 王心凌演唱會day2。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

青峰身為第二天嘉賓直呼被施壓，「壓力很大，比我自己唱還緊張」，他上台前被側拍工作人員提醒「等下talking靠你了，我希望有東西剪」，打算聊個一小時，還突然上演喇舌戲份，兩人雖沒真的親到，但王心凌不斷笑場，他為了幫好友搶版面，開玩笑表示要踩王心凌裙擺：「你們要不要看Cyndi babay跌倒，這樣我們頭條就有了，我是為妳好。」全場笑出來。

▲▼王心凌、青峰。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌第一天開唱超時遭罰10萬，青峰幽默傳授秘訣「應該要問我的」。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌首場因超時3分鐘被罰10萬，青峰妙語如珠：「罰錢應該要問我，我是前輩，第一個被罰錢的是我。」他還透露小巨蛋罰錢是以15分鐘一個區段，笑喊：「既然都被罰了，應該妳就再唱13分鐘。」他送了玻璃鞋，於是王心凌端出印有兩人合照的馬克杯回贈，青峰自爆拍照當下已經微醺，一到場還先被王心凌灌5杯，兩人以馬克杯作為信物，王心凌當眾邀歌：「我好怕你不理我！」青峰很大方回應：「終於要找我寫歌啊，我等很久欸。」他機智回答：「我現在就寫你們等我，1個小時，就給你們新歌！」全場歡呼，兩人一連合唱〈灰姑娘的眼淚〉、〈海妖沙龍〉、〈從未到過的地方〉，下台前，青峰不忘強調：「等下點歌環節，我再上來發表新歌喔！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你

汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖

蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖

直擊／孫安佐「臉部毀容送醫」傷勢曝光！　遭暴打首現身松菸...喊話酸民

直擊／孫安佐「臉部毀容送醫」傷勢曝光！　遭暴打首現身松菸...喊話酸民

直擊／蕭敬騰婚禮浪漫甜吻Summer 　曬「13.33克拉千萬巨鑽」超閃

直擊／蕭敬騰婚禮浪漫甜吻Summer 　曬「13.33克拉千萬巨鑽」超閃

《浪姐4》女星宣佈結束20年婚姻！　攜夫「最後演出」被讚：浪漫離婚

《浪姐4》女星宣佈結束20年婚姻！　攜夫「最後演出」被讚：浪漫離婚

陳為民、金剛「哭紅雙眼」快步離開　全黑送好友汪建民最後一程

陳為民、金剛「哭紅雙眼」快步離開　全黑送好友汪建民最後一程

曾國城現身蕭敬騰婚禮「不說百年好合」：無聊！　送新人超中肯8字

曾國城現身蕭敬騰婚禮「不說百年好合」：無聊！　送新人超中肯8字

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖

直擊／孫安佐「臉部毀容送醫」傷勢曝光！　遭暴打首現身松菸...喊話酸民

直擊／蕭敬騰婚禮浪漫甜吻Summer 　曬「13.33克拉千萬巨鑽」超閃

《浪姐4》女星宣佈結束20年婚姻！　攜夫「最後演出」被讚：浪漫離婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台傳授「超時秘訣」：應該問我
  2. 汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式
  3. 蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台
  4. 超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」
  5. 胡瓜錄《綜藝大集合》爆意外！遭來賓砸到手指　脫口「我死了算了」
  6. 《浪姐4》女星宣佈結束20年婚姻！　攜夫「最後演出」被讚：浪漫離婚
  7. 張小燕當證婚人　意外爆「蕭敬騰、Summer私下情趣」
  8. 法拉利姐逛夜市「站進魚池唱歌」　難擋大額紅包誘惑：頂多被警察帶走
  9. 蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁
  10. 王心凌終於開口「《天國嫁衣》20年神曲」　主辦遭罰10萬甘願：值得

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366