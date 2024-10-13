直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台傳授「超時秘訣」：應該問我

記者吳睿慈／台北報導

王心凌世界巡迴演唱會「SUGAR HIGH 2.0」10月12、13日在台北小巨蛋一連兩天演出，此次2.0版本製作規格全面升級，燈光、音響、舞台、機關、視訊、美術驚喜不斷，砸下重心以最高規格呈現，加上各種首見的舞台效果與特殊機關，讓歌迷驚嘆不已。繼第一天的嘉賓告五人，第二天找來青峰驚喜現身，他妙語如珠，逗得全場笑出來。

▲王心凌搭上飄浮島與粉絲近距離互動。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）



王心凌換上多套風格迥異的絕美造型，寵粉十足的她，為了更近距離接觸歌迷，搭上「棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋，位於2樓的觀眾可以更靠近，她也不斷驚呼「真的好近」，只是一樓觀眾由下往上拍，她不忘暖心提醒「死亡角度」，請歌迷注意雙下巴，「我昨天捨不得睡，睡前滑一下，還是有看到1、2位（角度不佳），我相信第二天的你們，不漂亮的照片、不是你覺得我很漂亮的照片，那就收在手機裡，當成你跟我永遠的回憶就可以了。」

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▲王心凌第二天演唱會嘉賓是青峰。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）



演唱會上，王心凌開場先預告「有彩蛋」，繼第一天的嘉賓告五人後，青峰在唱到〈灰姑娘的眼淚〉驚喜登場，他搭配歌曲自帶玻璃鞋上台，在歌詞唱到「玻璃鞋」，他真的變出實體物品，使得王心凌當場噴笑，一度唱不下去，兩人互動頻頻，王心凌還大喊「給我（玻璃鞋），你不是要給我的嗎？」場面超荒謬。

▲▼王心凌演唱會演唱會換上多套華麗服裝。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）



青峰身為第二天嘉賓直呼被施壓，「壓力很大，比我自己唱還緊張」，他上台前被側拍工作人員提醒「等下talking靠你了，我希望有東西剪」，打算聊個一小時，還突然上演喇舌戲份，兩人雖沒真的親到，但王心凌不斷笑場，他為了幫好友搶版面，開玩笑表示要踩王心凌裙擺：「你們要不要看Cyndi babay跌倒，這樣我們頭條就有了，我是為妳好。」全場笑出來。

▲王心凌第一天開唱超時遭罰10萬，青峰幽默傳授秘訣「應該要問我的」。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）



王心凌首場因超時3分鐘被罰10萬，青峰妙語如珠：「罰錢應該要問我，我是前輩，第一個被罰錢的是我。」他還透露小巨蛋罰錢是以15分鐘一個區段，笑喊：「既然都被罰了，應該妳就再唱13分鐘。」他送了玻璃鞋，於是王心凌端出印有兩人合照的馬克杯回贈，青峰自爆拍照當下已經微醺，一到場還先被王心凌灌5杯，兩人以馬克杯作為信物，王心凌當眾邀歌：「我好怕你不理我！」青峰很大方回應：「終於要找我寫歌啊，我等很久欸。」他機智回答：「我現在就寫你們等我，1個小時，就給你們新歌！」全場歡呼，兩人一連合唱〈灰姑娘的眼淚〉、〈海妖沙龍〉、〈從未到過的地方〉，下台前，青峰不忘強調：「等下點歌環節，我再上來發表新歌喔！」

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